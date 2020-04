«Révolution»: rien n’arrête Team White

MONTRÉAL | Ce n’est certainement pas le confinement qui va empêcher Team White de danser. La tournée Révolution interrompue et leur école de danse temporairement fermée, Katerine et Alexandre Leblanc ont trouvé une nouvelle façon de partager leur passion: avec des leçons de danse «maison».

Vous avez envie de vous trémousser avec eux, dans votre salon? Tapez TVA.ca, descendez à l’onglet «Dansez avec Team White», et visionnez chacune des cinq capsules vidéo mettant en vedette le tandem.

Alaclair Ensemble

Le frère et la sœur de 27 et 25 ans, vainqueurs de la première saison de Révolution, y détaillent étape par étape les mouvements d’une chorégraphie de danse urbaine de leur cru, imaginée spécialement pour divertir les gens en cette morne période de pandémie.

Suivez pas-à-pas les directives parsemées de «step-jambe gauche-six-gauche-droite» des danseurs, et effectuez les mêmes gestes qu’eux sur l’air de l’entraînante pièce Céline, d’Alaclair Ensemble, remixée par Alexandre.

Relativement simple, la routine teintée du style unique de Team White se retient et se reproduit facilement. Et surtout, n’oubliez pas que, l’important, «c’est toujours d’avoir l’air cool», comme le scande Katerine!

«C’est super important pour nous de continuer à bouger, mentionne Alexandre en entrevue. Dans les circonstances actuelles, on se disait que c’était la meilleure façon de continuer à faire bouger les jeunes et les moins jeunes. La danse permet de se libérer ; souvent, on ne sait pas quoi faire, on est "pognés" en dedans, et de se laisser aller sur la musique, ça fait du bien. Moi, c’est mon petit truc quand je fais du ménage. Je me mets de la musique, je danse, et ça devient facile de passer la balayeuse! On bouge tous à notre façon, et c’est ce qui est beau là-dedans, de se laisser emporter par la musique.»

«La chorégraphie est assez accessible, ajoute l’artiste et homme d’affaires. N’importe qui peut aller sur son cellulaire et suivre la chorégraphie.»

Danser pour le plaisir

PHOTO COURTOISIE/Groupe TVA

Confinés comme le reste du Québec, les deux membres de Team White n’ont pas fait de magie pour arriver à mener à bien ce projet de capsules web : Alexandre vivant à Longueuil, et Katerine, à Sainte-Adèle, c’est par vidéoconférence qu’ils ont élaboré l’enchaînement qu’ils proposent au public.

«On est assez loin, le processus était assez complexe en soi, rigole Alexandre. Puisqu’on n’habite pas ensemble, on chorégraphiait chacun chez soi, avec le téléphone et FaceTime. Ça n’allait pas super bien! (rires)»

Pour profiter de l’exercice mis à leur disposition par Team White, Alexandre Leblanc suggère aux gens d’y aller «petit coup par petit coup». Après un repas léger et un échauffement doux, au son d’une musique «forte» (il insiste sur le terme), un verre d’eau tout près, on se lance et on s’éclate!

«La chorégraphie n’est pas si longue, mais l’idéal, c’est de commencer par les sections qu’on trouve les plus stimulantes, de faire un ou deux mouvements, de le répéter, et de ne pas hésiter à avoir du "fun" avec ça! Ce n’est pas une compétition, c’est vraiment juste pour le plaisir.»

Documentaire

Même si plusieurs de leurs engagements sont présentement mis sur la glace – comme la tournée Révolution, dont plusieurs représentations ont été déplacées à l’automne dans les circonstances –, Team White ne se repose pas sur ses lauriers.

Un documentaire qui leur est consacré sur Club illico fait d’ailleurs état des lendemains foisonnants et occupés qu’ont traversés Katerine et Alexandre après Révolution, en les suivant dans leur quotidien. On les voit travailler sur les portions dansées du Gala Artis 2019, prendre part à la compétition Hit The Floor et collaborer avec le Cirque du Soleil pour le spectacle Rebel, présenté à Andorre, en Europe, notamment.

En ce moment, Katerine et Alexandre agissent toujours comme consultants en vue de la troisième saison de Révolution et ont élaboré les chorégraphies de l’adaptation chinoise du concept télévisuel québécois. Et même si leur entreprise, Studio Shake, basée à Blainville et Sainte-Adèle, est en pause en raison de la COVID-19, ils continuent de danser!

«C’est beaucoup moins intense qu’avant, mais je dirais qu’on redécouvre la danse, précise Alexandre. Maintenant, c’est davantage sous un œil de plaisir. D’habitude, c’est pour le travail, mais là, on va dehors, on met nos haut-parleurs et on se laisse aller. On ne lâche pas la danse, ça c’est sûr ; ça nous suit partout, tous les jours!»

Les personnes qui tenteront la chorégraphie proposée par Team White au TVA.ca sont invitées à se filmer et à partager le résultat, accompagné du mot-clic #DansezavecTW, sur les réseaux sociaux. La série documentaire en six épisodes Team White est disponible sur Club illico.