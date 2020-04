«Sauvetage Animal» : risquer sa vie pour les animaux

Animaux, danger, émotion et sensations fortes: c’est le cocktail sur lequel misera TVA avec une nouvelle émission, Sauvetage animal, dans laquelle des professionnels risqueront leur vie pour sauver celles de bêtes en péril.

Le tournage de Sauvetage animal ayant été interrompu en raison de la pandémie, TVA n’annonce pour l’instant aucune date de diffusion pour cette nouveauté produite par Urbania en collaboration avec Québecor Contenu, mais on peut déjà présumer que le résultat sera spectaculaire.

COURTOISIE GROUPE TVA ET PRODUCTIONS URBANIA

Le docu-réalité réalisé par Mathieu Arsenault (Urgence santé mentale, Tenir tête) nous fera rencontrer Éric Dussault, pompier de formation, et Isabelle Vachon-Girard, ex-technicienne médicale dans les Forces armées canadiennes, fondateurs de l’escouade Sauvetage Animal Rescue, laquelle vient en aide aux bêtes mal en point.

La caméra de Sauvetage animal les suivra dans leurs activités quotidiennes, souvent rocambolesques et dangereuses. Rien n’est scripté d’avance; on s’adapte aux appels de détresse et on plonge.

«J’aime bien les comparer à Ghostbusters, rigole Mathieu Arsenault en entrevue. Éric et Isabelle sont les fondateurs de l’entreprise et ils forment un couple dans la vie. Plusieurs bénévoles travaillent avec eux. Ce sont tous des gens dédiés aux animaux à 100 %. Dès qu’ils reçoivent un appel pour un sauvetage, ils se déplacent, peu importe l’animal et la situation. Ils n’hésitent pas à mettre leur vie en danger pour sauver des animaux.»

Divers dangers

Les cœurs sensibles entichés de nos amis à poils et à plumes auront assurément des sueurs froides en regardant Sauvetage animal. Toutes sortes de scènes de danger seront au cœur des épisodes: famille de chats coincée dans les murs d’un appartement montréalais occupé par un dangereux criminel, castor campé dans un barrage hydroélectrique au milieu des flots torrentiels, dinde sauvage empalée par la flèche d’un chasseur, python égaré dans un parc de Montréal, chevreuil prisonnier au Port de Montréal, chien perdu. Animaux de la ferme, domestiques ou sauvages, les héros de Sauvetage Animal Rescue n’exercent aucune discrimination lorsque vient le temps d’accomplir leur devoir.

COURTOISIE GROUPE TVA ET PRODUCTIONS URBANIA

L’équipe de production s’est même rendue en Australie pendant une dizaine de jours, en janvier, pour filmer le sauvetage de koalas dans une enclave, à quelques kilomètres à peine des forêts alors ravagées par les feux dévastateurs qui ont embrasé le pays.

COURTOISIE GROUPE TVA ET PRODUCTIONS URBANIA

COURTOISIE GROUPE TVA ET PRODUCTIONS URBANIA

«La mission était de sortir les koalas des feux, et c’était très complexe, précise Mathieu Arsenault. Ça ne se trouve pas en claquant des doigts, un koala. C’est un animal sauvage. Ç’a demandé des heures de recherche sous le soleil, dans la fumée. Et, même une fois qu’on les avait trouvés, les descendre des arbres demandait toute une technique traditionnelle. Il fallait monter en haut avec une perche. C’était extrêmement difficile.»

Et le résultat ne sera pas nécessairement toujours heureux, admet Mathieu Arsenault. Par exemple, malgré toute la vigilance de la bande de Sauvetage Animal Rescue, un chat hissé sur un muret au milieu de l’autoroute 20 a laissé sa vie dans le trafic pendant l’un des tournages.

COURTOISIE GROUPE TVA ET PRODUCTIONS URBANIA

«C’est une émission qui soulève des enjeux éthiques, termine Mathieu Arsenault. Pourquoi sauver tel animal? Quelle est la valeur d’une vie animale? Pourquoi se donner autant de mal? On constatera aussi l’adrénaline qui vient avec ce genre d’intervention. Même moi, derrière la caméra, je suis devenu accro à l’énergie qui surgit quand le téléphone sonne et qu’on part sur le terrain! On sait que ça ne sera pas ordinaire...»