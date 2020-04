Tuerie en Nouvelle-Écosse: l’armée en renfort

En raison de l’étendue de la cavale meurtrière qui s’est abattue sur la Nouvelle-Écosse en fin de semaine, l’armée canadienne a déployé des troupes en soutien à la Gendarmerie royale du Canada après la pire tuerie de masse de l'histoire Canada.

Des tentes, des génératrices et de l’éclairage fournis par l’armée serviront aux policiers qui tentent comprendre ce qui s’est passé sur les 16 scènes de crime, a rapporté le réseau Global, mardi. Des véhicules de l'armée ont d'ailleurs déjà été aperçus à Portapique en après-midi, mardi.

Le suspect, Gabriel Wortman, aurait tué au moins 18 personnes lors de sa cavale meurtrière amorcée tard samedi soir, selon le dernier bilan offert lundi par la Gendarmerie royale du Canada.

L’homme de 51 ans a parcouru en tout 90 kilomètres avant d’être intercepté et de perdre la vie après un échange de tirs avec la police à une station-service d’Enfield, à une trentaine de kilomètres au nord d’Halifax, dimanche.

Puisque le tueur a incendié au moins cinq maisons dans lesquelles des corps pourraient se trouver, la GRC estime que le nombre de victimes sera plus élevé. Ce corps de police, qui n’a encore fourni aucune nouvelle information mardi, doit publier un nouveau bilan par communiqué d’ici la fin de la journée.

Le suspect aurait amorcé sa cavale en incendiant sa propre maison à Portapique, samedi soir. Il aurait ensuite mis le feu à plusieurs autres résidences de son quartier, avant de faire feu sur les gens qui sortaient de leurs demeures en panique. Plusieurs résidents ont aussi entendu au moins une explosion, alors que des bâtiments ont été rasés et des voitures incendiées. Gabriel Wortman connaissait apparemment plusieurs de ses victimes, habitant lui-même Portapique et étant denturologiste.

AFP

Après coup, le suspect a pris la fuite en se déguisant en agent de police de la GRC, au volant d'un véhicule ressemblant en tout point à une autopatrouille de la police fédérale.

Il a alors continué de semer la terreur, notamment sur Hunter Road.

Selon le «Globe and Mail», le suspect aurait stoppé une voiture sur une route de campagne en se faisant passer pour un officier, avant de tuer les occupants du véhicule à bout portant.

À ce moment, selon le parcours détaillé en direct par la GRC, le suspect aurait abandonné sa fausse voiture de police pour un VUS Chevrolet. C’est dans ce véhicule qu’il a été intercepté et qu'il a perdu la vie en marge d'un échange de tirs avec la GRC à Enfield, à 11 h 40, heure locale.

Toujours selon le «Globe and Mail», Gabriel Wortman a été décrit comme un passionné de la police, lui qui en collectionnait plusieurs souvenirs et plus de retaper à l’occasion des voitures de patrouilles. Selon Nathan Staples, une source du quotidien torontois, le suspect était «obsédé» par la police tandis que sa demeure de Portapique était un «sanctuaire» en hommage à la GRC.

Il faut remonter aux événements de l’École Polytechnique pour trouver un bilan aussi meurtrier. En effet, la fusillade qui s’est déroulée dans l’université montréalaise en 1989 avait fait 14 morts et 14 blessés.

La GRC compte une victime parmi ses rangs, l’agente Heidi Stevenson qui détenait 23 ans d’expérience dans son domaine. Un autre policier a été blessé, mais ce dernier a reçu son congé d'hôpital dès lundi. Il a été accueilli chez lui en véritable héros, tandis que de nombreux Néo-Écossais se sont réunis en bordure de route dans une haie d'honneur improvisée pour l'applaudir à son arrivée