Un début de saison très spécial

Nul doute que la saison de pêche 2020 passera à l’histoire, ayant débuté dans des conditions difficiles de confinement. Mais, au moins, il y aura une saison à compter de vendredi.

Si le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a réussi à convaincre ses homologues de laisser la saison se dérouler normalement, il a toutefois été très clair pour les pêcheurs. Ils doivent respecter les consignes de la santé publique.

Passer du temps en nature à pêcher, ce sera certainement un des moyens parmi les meilleurs pour se débarrasser des blues du confinement. Il faudra se maintenir à deux mètres des autres pêcheurs en tout temps.

DÉPLACEMENTS LIMITÉS

De plus, la notion de ne pas se déplacer d’une région à l’autre tient toujours au moment d’écrire ces lignes. Les déplacements visant les loisirs ne sont pas considérés comme essentiels. Vous pouvez pratiquer la pêche, mais dans votre région seulement.

Il n’est pas question de se rendre au chalet sur la Côte-Nord à partir de Québec ou encore de vouloir aller aux Monts-Valin.

Armé de votre permis de pêche, nécessaire partout sauf pour pêcher dans les eaux du Saint-Laurent (zone 21), et de tout votre attirail, il faudra vous trouver un site accessible.

Les choses devraient changer dans les prochaines semaines, mais en attendant, il faut poursuivre nos efforts pour bloquer la pandémie.

La pêche peut être pratiquée là où l’activité est autorisée, dans le respect de la réglementation en vigueur. En passant, les agents de protection de la faune ne sont pas en congé.

ZECS ET POURVOIRIES

Présentement, les pourvoiries sont fermées. Elles ne sont pas considérées comme des services essentiels. La location de chalets, comme celle qui se fait en pourvoiries, est interdite.

Comme il faut obtenir et payer les droits nécessaires pour chasser ou pêcher dans une pourvoirie à droits exclusifs, présentement il est illégal de pêcher sur ces territoires puisqu’ils sont fermés.

Pour ce qui est de la pêche sur le territoire des zecs, elle est permise toujours dans le respect des règles applicables.

Il faut savoir toutefois que les services non essentiels sont suspendus sur ces territoires. On peut parler ici de la fermeture des postes d’accueil, des sites de camping et des unités d’hébergement.

Toutefois, la majorité des organismes gestionnaires offrent des services en ligne pour le paiement des droits exigibles.

Ce sont deux éléments essentiels si vous désirez pêcher sur le territoire d’une zec.

Si vous décidez d’aller taquiner le poisson, rappelez-vous bien que nous sommes en début de saison.

Les eaux sont hautes et très froides. Le poisson n’aura pas un comportement agressif. Il faut donc présenter votre leurre doucement et attendre que le poisson réagisse à votre offrande.

Adrénaline Sports reprend du service

Depuis le 15 avril, les ateliers des six succursales du groupe Andrénaline Sports ont repris du service. Combinés au site de vente en ligne Peakboys, cela permet aux consommateurs de préparer adéquatement leur saison.

« Nous mettons de l’avant toutes les mesures sanitaires exigées par la santé publique. Nous invitons les amateurs à nous appeler pour prendre rendez-vous avant de se présenter. Nous sommes heureux de pouvoir recommencer à servir nos clients et aussi de pouvoir rappeler plusieurs de nos employés au travail », explique le coordonnateur marketing Steven Vachon.

« Nous mettons les mesures en place, autant sanitaires que logistiques, dans le but d’être fin prêts lorsque la situation nous permettra de reprendre progressivement la totalité de nos activités. »

LE SITE POPULAIRE

Fondé il y a trois ans par un employé du groupe, Yanick Bégin, le site de ventes en ligne Peakoys.ca peut répondre aux besoins des consommateurs.

« Il compte plus de 50 000 produits disponibles, dans une quarantaine de marques différentes. Nous offrons la possibilité, si la pièce recherchée ne figure pas sur le site, d’avoir accès à tout type de pièces normalement disponibles en succursale. Les gens peuvent téléphoner au 581 781-5514 ou écrire à : support@peakboys.ca pour vérifier la disponibilité de ce qu’ils recherchent. Depuis la mise en place des mesures de confinement, nous avons vu doubler les activités sur la plateforme et ça ne semble pas vouloir ralentir », conclut M. Vachon.

Pour chaque 100 $ dépensé en ligne d’ici au 31 mai, Adrénaline Sports remettra 1 $ à Moisson Québec.