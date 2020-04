LANGEVIN, Marcelline

née Charron



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Marcelline Charron Langevin, décédée le 18 avril dernier à Chambly à l'âge de 81 ans, épouse de feu Jacques Langevin.Elle laisse dans le deuil ses fils et leur épouse, Christian Langevin (Claudelle Beauchamp), Éric Langevin (Nathalie Massie) et Stéphane Langevin (Josée Dubuc), ses petits-enfants Kellie, Alexane, Christophe, Ludovic, Anaëlle, Dariane, Nadège, Karelle, Pierre-Olivier, ses arrière-petits-enfants Loann, Leelou, Nolan et Isaac ainsi que ses frères, soeurs, neveux, nièces et de très nombreux amis.La famille tient à remercier tout le personnel du Manoir Soleil Chambly pour leurs précieux soins.En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires se dérouleront dans l'intimité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimerimpliquez-vous/faire-un-donwww.poissantetfils.ca