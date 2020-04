MIQUELON, Jacqueline



Le 18 avril, à l'âge de 78 ans, est décédée Jacqueline Miquelon, fille de feu Suzanne Turcotte et de feu Jacques Miquelon. Elle repose avec sérénité auprès de son conjoint, René Bourcier, et de son frère Louis (Micheline Gravel).Elle laisse dans le deuil ses frères Claude (Tessie Salvador), Jacques (Nicole Cayouette) et Pierre (Johanne Bélanger), ses nièces Paule puis feu Sylvie et sa mère Denyse Miquelon, ses neveux François, Éric, Charles et Julien, ses cousins et cousines de même que de nombreux amis.Nous voudrions formuler des remerciements particuliers aux membres du personnel du quatrième étage B du CHSLD Idola-St-Jean. Tous des gens de coeur, ils ont offert à Jacqueline des soins attentionnés et dévoués qui lui ont rendu la vie plus agréable. Notre gratitude à Manon Côté aussi, pour sa présence, sa générosité et son affection. À eux, à elles, notre reconnaissance la plus sincère.Selon la volonté expresse de la défunte, la famille se réunira dans la plus stricte intimité à une date ultérieure pour souligner son départ.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer ou à la Fondation québécoise du cancer.