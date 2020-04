DÉSILETS, Léonard



À la Résidence Riviera de Laval, le 16 avril 2020 à l'âge de 76 ans, est décédé M. Léonard Désilets, conjoint de Mme Claudette Vandal, demeurant à Laval.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Normand et Mélanie, ses petits-enfants: Tatiana et Mikaël, sa soeur Thérèse (Ronald Giguère), sa belle-mère Denise St-Arnaud Vandal, ses beaux-frères et belles-soeurs: Claude (Diane Hamel), Michèle (Yvon Lachance), Ghislaine (Daniel Picard), Sylvie (André Paradis) et Linda (Vincent Brouillet), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille désire remercier sincèrement le personnel de la Résidence Riviera pour leur dévouement et les bons soins prodigués.La crémation a eu lieu au crématorium Girardot et Ménard.En raison des circonstances actuelles exceptionnelles, la célébration se tiendra à une date ultérieure. Les détails vous seront communiqués en temps opportun.Les arrangements funéraires ont été confiés auGIRARDOT & MÉNARD470, RUE DUFFERINGRANBY J2G 9G2Tél: 450-372-4498 - Téléc.: 450-372-2738complexe@girardot-menard.comEn guise de sympathie un don à Parkinson Québec serait apprécié. Formulaires disponibles à la réception du complexe.