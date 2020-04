DUPUIS, Richard



Après une courageuse bataille contre la maladie à l'Hôpital de Joliette, est décédé, le 31 mars 2020, à l'âge de 66 ans, Richard Dupuis.Il a été un Père fier/formidable et tout un homme de coeur qui a dédié sa vie à sa famille.Il laisse dans le deuil sa conjointe, Ilmi Siimann (Mark & Maverick Tremblay), ses deux fils Jonathan (Stéphanie & Camille Morin), Alexandre (Marie-Claire & Noah Désorcy) et ses deux petites-filles Alexia & Elsie Dupuis. Il laisse aussi dans le deuil sa mère Pierrette Dupuis (feu Marcel Dupuis), son frère Adrien (Lina, Éric, Jessica & Nicolas) et sa soeur Mariette (Jacques, Alain, Rose-Marie, Isabelle, Éric, Juliette & Alice) et plusieurs amis qu'il a appréciés au courant de sa vie. Il vous a toujours aimés.La cérémonie se fera ultérieurement compte tenu de la situation actuelle, mais entre-temps, vous pouvez communiquer à :