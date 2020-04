BEAUSOLEIL, Antoine, F.É.C.



Frère Antoine Beausoleil, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, 300, ch. du Bord-de-l'Eau, Laval, le 16 avril 2020, à l'âge de 87 ans et 10 mois.Fils de Joseph Beausoleil et de Cécile Thibodeau, il naquit à Lac-des-Loups, le 13 juin 1932. Il entra chez les F.É.C. en 1949. Après avoir étudié le dessin industriel et la construction mécanique, il enseigna ces techniques et fut responsable de divers travaux de construction au Québec, au Cameroun et en Haïti. Il prit sa retraite à la Résidence De La Salle en 2010.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses frères et soeurs: René (Laurette Dion), Michel (Denise Bussières), Thérèse, Cécile (Arthur Côté), Irène (Gilles Arsenault), Joseph (Denise Bernier) et Dorina (Pierre Sabourin). Il laisse aussi deux autres belles-soeurs: Jacqueline Dubois (feu Isidore) et Marie-Anne Bussière (feu Cécilien), ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.Il y aura incinération du corps, puis les cendres seront gardées à la Résidence De La Salle en attente d'une cérémonie funéraire qui aura lieu à cet endroit quand les circonstances le permettront. Les cendres seront, par la suite, inhumées au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal.