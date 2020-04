SAURIOL, Michel



À Mont-Saint-Hilaire, le 5 avril 2020, à l'âge de 73 ans est décédé Monsieur Michel Sauriol, retraité du service de police de l'agglomération de Longueuil en 2006.Il laisse dans le deuil son épouse Micheline Daigle, ses enfants Sophie (Stéphane) et Olivier, ses petits-enfants Sarah et William, son frère et sa soeur : Jacques et Louise, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage. Une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure qui vous sera communiquée par un nouvel avis de décès.Un don à la Maison de soins palliatifs Victor-Gadbois serait apprécié.