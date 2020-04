BONNEVILLE, Roger A.



À Montréal, le jeudi 16 avril 2020, est décédé tout doucement dans son sommeil, M. Roger A. Bonneville, à l'âge de 93 ans.Il était le fils du chef de police de Montréal-Nord François-Hilda Bonneville et d'Émilia Desrochers et le frère de Françoise, Bill, Liliane, Louis-Marc et Louise.Veuf d'Elsie Twardy décédée en 2001 et père de Pierre décédé en 2007, il laisse dans le deuil ses enfants Paul, Claire et Marcel, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires seront célébrés dans l'intimité de ses proches.Au lieu de fleurs nous vous proposons de faire un don à l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire (ADQM) ou à l'Institut national canadien pour les aveugles (INCA).