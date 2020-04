HURTUBISE (née CLAES)

Madeleine



À Verdun, le 14 avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Madeleine Hurtubise (née Claes), épouse de feu Omer Hurtubise.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean, Francine (Alain), Michel (Marie-Eve), Claude (Linda), ses petits-enfants Geneviève (Adam), Catherine, Alex, Hugo, Michèle, Vanessa (Michaël), ses soeurs et belles-soeurs, ses frères et son beau-frère, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison de la situation actuelle, une cérémonie privée sera tenue à une date utlérieure.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Manoir-de-Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.