GRENIER, Ephrem



À LaSalle, le 12 avril 2020, à l’âge de 95 ans, est décédé M. Ephrem Grenier, époux de feu Rita Dumais, résident de la paroisse St-TélesphoreIl laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Jacques (Dominique Lane), Francine, Johanne (Michel Daoust), Marcel (Dominique Lafleur), Sonia (François Comeau), ses 8 petits-enfants Martin, Véronique, Stéphanie, Nicolas, David, Alexandra, Sarah-Émilie, Frédérick, ses 9 arrière-petits-enfants, son frère Réal, ses belles-soeurs, ses neveux, nièces Grenier, Dumais et ses amis Diane et Sylvain.‘’ Joe’’ était retraité de la Labatt et dévoué membre de La Famille du Coeur-de-Jésus.En raison des circonstances actuelles, une messe commémorative sera célébrée à une date ultérieure.La famille remercie le personnel de l’aile 1A et Dr Julien du CHSLD Yvon-Brunet, pour leurs bons soins, et dévouement.