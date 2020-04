PRÉVOST, Jeannine

(née Picard)



Née à Lachine, Madame Jeannine Picard, épouse de feu de André Prévost, est décédée le 17 avril 2020 à l'âge de 93 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Micheline Bellavance) et Guy (Sue-Ann Campanelli), ses petits-enfants Jason et Corey (Brigitte Pouliot) et son arrière-petit-fils Arthur, sa soeur Flore (René Pharand) et son frère Fernand (Claire Watson), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Une rencontre aura lieu ultérieurement selon l'évolution de l'état actuel des recommandations à respecter.Sincères remerciements au personnel soignant du CHSLD de l'Hôpital Sainte-Anne pour les bons soins prodigués.