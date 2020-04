L'ÉCUYER, Jacqueline

née Bourgon



À Saint-Jérôme, le 17 avril 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Jacqueline Bourgon, épouse de feu Normand L'Écuyer.Elle laisse dans le deuil ses enfants (Magnan, L'Écuyer), gendres et brus, petits-enfants, arrière-petits-enfants, frères, soeurs, neveux, nièces et autres parents et ami(e)s.En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires se tiendront en présence restreinte et dans l'intimité de la famille proche au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Nous tenons à remercier le personnel de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme pour leur soutien et excellents soins prodigués.