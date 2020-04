GAUTHIER, Pierre

À Montréal, le 15 avril 2020, est décédé M. Pierre Gauthier, âgé de 80 ans. Il était l'époux de feu Louise Gagnon et le père de feu Isabelle Gauthier.Il laisse dans le deuil ses soeurs Ghislaine Wagner (feu Max), Charlotte Bergeron (Jean-Guy), ses belles-soeurs Lisette Gauthier (feu Paul) et Helen (feu Benoît).Il laisse également dans le deuil sa belle-famille Gagnon, Roberte (Jules Bergeron, beau-frère et ami), Nicole (feu Paul Villeneuve), Michelle, Nicole Trudel (Claude Forget), ainsi que de nombreux neveux et nièces dont son filleul Jean-François Bergeron s.m.a., et sa nièce Anne Boudreau.Nous imaginons qu'il est allé rejoindre sa Louise bien-aimée, et Isabelle, et que tout là-haut, il leur chantera à nouveau et amoureusement ses plus beaux airs d'opéra.Un immense merci à Valérie Peddie, jeune femme remplie de vie et d'affection pour Pierre, elle fut sa joie plusieurs fois par semaine pour le faire marcher, chanter ," boxer " et le gâter !Nous tenons également à remercier tout le personnel du 3e étage du Pavillon Alfred Desrochers, tout particulièrement Dre Nathalie Caire Fon, Liliana, Sarah et vraiment tous les autres intervenants pour leur humanité et la qualité des soins.Pour soutenir leurs efforts vous pouvez faire des dons en mémoire de Pierre, en contactant la Fondation de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal.Compte tenu des circonstances actuelles, les funérailles sont reportées à une date ultérieure.Il a été confié aux bons soins des: