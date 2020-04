GUERRA, Maria



À Laval, le 10 avril 2020, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Maria Guerra, conjointe de Alain Vachon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Vincent (Quinta) et Simon (Valérie), sa petite-fille Alicia, sa mère Thérèse Richer, son frère Mario (Diane), sa soeur Linda (Pierre), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Sainte-Rose et le Centre Ambulatoire de Neurologie - CHUM pour leur soutien et les bons soins prodigués.En ces temps peu propices aux rassemblements, nous sommes contraints de lui rendre hommage par la pensée.En la mémoire de Maria, ceux qui le désirent sont invités à faire un don à l'organisme " Les amis du jardin botanique de Montréal ".