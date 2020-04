LARIVIÈRE, Louise



À St-Jérôme, le 31 mars 2020, est décédée Louise Larivière.Elle laisse dans le deuil son conjoint Richard Jobin, sa fille Anick, son petit-fils Zachary, ses frères, soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée et aucune cérémonie n'aura lieu.Des dons à la Fondation de l'Hôpital de St-Jérôme seraient appréciés.