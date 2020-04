LECLAIR, Pierre



Jeudi le 9 avril 2020, à son domicile de Laval, Pierre nous a subitement quittés.Précédé de sa femme Louise et de sa fille Maryse, il laisse dans le deuil ses filles Madeleine, Geneviève (René Roux) et Sophie (Daniel Letendre), ses petits-enfants, Julie, Marie, Louis, Hugo et Guillaume ainsi que sa compagne Gisèle Pilote. Il laisse également dans le deuil ses frères et sa soeur Jean-Claude Leclair (Claudette Lefebvre), Claudette Leclair (François Beaudin), Michel Leclair (Lucie Bourque), Jacques Leclair (Martine Beaulieu), Yves Leclair, Simon Leclair (Nicole Gravel), ainsi que de nombreux amis qui lui étaient chers.Compte tenu des circonstances de confinement actuelles, aucune célébration funéraire n'est envisageable pour l'instant.Ceux qui souhaiteraient apporter un témoignage par écrit ou en image peuvent le transmettre à l'adresse suivante:enmemoiredepierre@gmail.comLes témoignages seront réunis et présentés ultérieurement.Au lieu de fleurs, nous vous encourageons à faire un don à un organisme de bienfaisance de votre choix.