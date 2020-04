DEMERS, Olympe



Le mercredi 8 avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée mademoiselle Olympe Demers, de Sainte-Anne-de-Bellevue.Elle laisse dans le deuil son frère Hubert, sa soeur Yseult (David), ses filleules Christine et Claire, sa grande amie Joyce, ainsi que tous ses autres parents et amis.En raison de la situation de pandémie du coronavirus (COVID-19), la famille vous avise du report à une date ultérieure des condoléances et des funérailles. Nous vous invitons à consulter régulièrement l'avis de décès pour une plus récente mise à jour.Des dons à la Fondation québécoise des Vétérans seraient grandement appréciés.VAUDREUIL-DORION - 450-455-3131www.aubryetfils.com