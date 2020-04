PELLAND, Guy



À Montréal, le 13 avril 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Guy Pelland, fils de feu Augustine Perron et de feu François Pelland et retraité du Canadien National.Il laisse dans le deuil sa conjointe Marie-Claire Roy, son frère Jean-Marc, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis qu'il a aimés.Sincères remerciements au personnel soignant du CHSLD Laurendeau.Une liturgie de la Parole sera célébrée à une date ultérieure.