NANTAIS, Albert



À Repentigny, le 11 avril 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Albert Nantais, époux de feu madame Marguerite Forest.Il laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Carmen Dion), Robert, Céline (Richard Lebrun), Richard (Louise Barber), Luc (Jacqueline Beaulieu), Johanne (Yves Prévost) et France (Normand Gauthier), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu à une date ultérieure en l'église de la Purification de la B.V.M.