BEAUDOIN, Michel



À l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal, le 27 mars 2020, est décédé monsieur Michel Beaudoin, époux de madame Eugenia Kanellopoulou. Il était le fils de monsieur Roger Beaudoin et de feu madame Aurélienne Mercier.Il laisse dans le deuil son épouse Eugenia Kanellopoulou, sa belle-mère Eleni Kanellopoulou, toute sa belle-famille en Grèce, ses enfants Mikaël, Cyndhia, Kim, Dereck, son frère Christian (Lucie Langlois), son beau-frère Kunjan Singh (feu Lucie Beaudoin), ses 4 petits-enfants Armania, Hayden, Amelia et Idris ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs de Laval, www.msplaval.ca.Étant donné les circonstance qui prévalent à l'heure actuelle, la célébration sera seulement avec sa famille immédiate.La direction des funérailles a été confiée à :