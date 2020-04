GIRARD, Henri Paul



À Montréal, le 8 avril 2020, à l'âge de 99 ans et 11 mois, est décédé Monsieur Henri Paul Girard, tendre époux de feu Clémence Dupont.Il laisse dans le deuil ses enfants Claude (Francine), Fernand (Alina), Jocelyne (Pierre) et Diane, ses petits-enfants Nathalie, Jean-François, Sonia, Martin, Simon, Marie-Claude, Marc-André, Mélanie et Mathieu ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants.Il sera aussi regretté par sa soeur Yvette et ses frères Guy (Thérèse) et René, ses neveux, nièces et de nombreux amis.En raison de la pandémie actuelle, les funérailles seront célébrées en privé.