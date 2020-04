COVID-19: les réponses à vos questions

Vous avez des questions sur les mesures annoncées par les gouvernements? Vous doutez d’une nouvelle relayée sur les réseaux sociaux? Votre témoignage mérite notre attention?

Écrivez-nous dès maintenant à l’adresse coronavirus@quebecormedia.com. Nous tenterons de répondre à votre question au cours des prochains jours.

• À lire aussi: COVID-19: on répond à vos questions (20 avril)

Est-ce qu’une personne qui décède de la COVID-19 peut tout de même donner ses organes? (Julie)

«Actuellement, il n’est pas possible d’utiliser les organes des personnes infectées par le virus responsable de la COVID-19 ou qui présentent de très fortes chances de l’être, car il n’a encore pas été prouvé scientifiquement, hors de tout doute, que le virus ne peut se transmettre par les organes.» - Annie-Carole Martel, chef des communications et relations publiques chez Transplant Québec

Comment comptez-vous aider les étudiants qui vivent de l’aide financière gouvernementale et qui profitent généralement de l’été pour regarnir leurs coffres ? (Émylie Giguère)

«[Avec la Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants], vous pourriez recevoir 1250 $ par mois, de mai à août. Si vous faites du bénévolat pour la COVID-19, vous pourriez aussi obtenir un versement de 1000 $ à 5000 $, selon le nombre d’heures investies, grâce à la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant» - Justin Trudeau, premier ministre du Canada lors du point de presse de mercredi.

Pouvons-nous aller pêcher en bateau dans notre propre ville ? (Mike Jones)

Les dates d’ouverture de la saison de pêche et de chasse sont maintenues, confirme le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

«Il faut cependant éviter de se déplacer d’une région ou d’une ville à l’autre, sauf en cas de nécessité. Les déplacements liés aux loisirs ne sont pas considérés comme nécessaires. Ainsi, les chasseurs et piégeurs doivent pratiquer leur activité près de leur résidence principale dans le respect des lois et règlements. Il est interdit de rassembler, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il faut aussi maintenir en tout temps une distance de 2 mètres entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse.» - Catherine Ippersiel, relationniste de presse au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Si je fais moins de 1000 $ et que je demande la PCU, vais-je recevoir un montant forfaitaire ou le 2000 $ en entier ? (Anne-Sophie Roy)

«S'ils remplissent les conditions d'admissibilité, les travailleurs recevront 2000 $ en totalité pour la période des quatre semaines. Lorsqu’un individu présente une demande, il ne peut pas avoir gagné plus de 1000 $ de revenus combinés d’un emploi ou d’un travail indépendant pendant 14 jours consécutifs ou plus. Lorsqu’il présente des demandes pour les périodes de prestations suivantes, il ne peut pas avoir gagné plus de 1000 $ de revenus d’emploi ou de travail indépendant combinés au cours de la période de quatre semaines pour laquelle il présente une demande.» - Marie-Ève Sigouin-Campeau, relationniste pour Emploi et Développement social Canada

Est-ce que les ventes-débarras sont ou seront permises ? (Claude Tremblay)

«Jusqu'à nouvel ordre, et en raison de la mise en place des mesures de distanciation, les ventes-débarras dans tous les arrondissements sont suspendues. Dans toutes ses actions, la Ville de Montréal suit les recommandations émises par la Direction régionale de santé publique.» - Linda Boutin, relationniste à la Ville de Montréal

Si vous vous questionnez sur le statut des ventes-débarras dans votre région, nous vous invitons à contacter votre municipalité.