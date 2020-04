JOLICOEUR CARBONNEAU

Thérèse



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Thérèse Carbonneau Jolicoeur, épouse de feu Florimond Jolicoeur, à l'âge de 89 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Denise), Yves (Lise) et Line (Réjean), ses petits-enfants Émilie et Virginie, ses arrière-petits-enfants, neveux, nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.En raison du COVID-19, il n'y aura pas de funérailles.www.jjcardinal.ca