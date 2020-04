HÉBERT, Yolande

(mariée Brault)



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Yolande Hébert Brault. Elle était âgée de 87 ans. Elle est partie rejoindre le grand amour de sa vie feu Guy Brault (avril 2016). Elle est décédée à l'Hôpital Général du Lakeshore après avoir succombé à une pneumonie (covid).Curieuse, perfectionniste, habile avec tous les travaux de couture et de tricot, elle était passionnée de généalogie et d'histoire du Québec. Elle était fière de sa famille, elle était attachée à son village natal de Ste-Martine pour l'esprit d'entraide et de camaraderie qui y règne.Elle laisse dans le deuil sa fille Nathalie Brault (François Touchette), ses petites-filles Marjorie Touchette (David Vincent), Sandrine Touchette, ses belles-soeurs Thérèse Brault et Agathe Brault, son beau-frère Lucien Brault (Rita Savard), ses nombreux neveux et nièces ainsi qu'autres parents et ami(e)s.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage. Une cérémonie religieuse aura lieu à une date ultérieure qui vous sera communiquée par un nouvel avis de décès.www.residencemariesoleilphaneuf.comAu lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation Gisèle-Faubert.