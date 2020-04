CHARTRAND, Lise



À Montréal, le 13 avril 2020, est décédée Lise Chartrand, des suites de la COVID-19. Elle était la fille de Paul Chartrand et de Henriette Lacombe.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Pascal Blanchet), André (Johanne Courteau) et Sylvie (Christian Bédard), de même que leur père Marcel Gauthier.Elle était la grand-mère de : Stéphanie et Nicholas Gauthier, Kim Gauthier-Tieu et Jade Forget; l'arrière-grand-mère de Camille, Raphaël et Brittany. Elle était la soeur de feu Robert (Aline Thivierge), feu Denise, Yvon (Francine Marchand) et Michel.La famille tient à remercier le personnel du 7e étage du CHSLD Berthiaume-du-Tremblay pour leur soutien et les bons soins prodigués à Lise au cours des dernières années de sa vie.Une cérémonie intime à sa mémoire aura lieu quand les circonstances le permettront.Pour honorer sa mémoire, vous pouvez faire un don à L'Association canadienne pour la santé mentale