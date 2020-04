Faut-il porter un masque? Une experte démystifie la question

Après la volte-face de la santé publique du Canada au début avril au sujet du port du masque, encourageant désormais son usage au public, la présidente-directrice générale de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail (IRSST), Lyne Sauvageau, émet quelques doutes sur la fabrication de masques artisanaux.

«La qualité du masque dépend beaucoup de la qualité du tissu qu’on utilise pour le fabriquer», a-t-elle affirmé dans l’émission «Dutrizac» à QUB radio mercredi matin.

Mme Sauvageau, qui dirige une vaste équipe de spécialistes en filtration et en matériaux entrant dans les masques, est d’avis que toutes les matières n’ont pas les propriétés de filtrer l’oxygène, de retenir des particules ultra-fines et de résister à des pressions de pulvérisation élevée.

Écoutez l'entrevue complète ici:

Un effet de relargage à éviter

La présidente-directrice générale fait une mise en garde importante: «toutes les mailles à géométrie régulière, grossière, tout ça va laisser passer des particules ultra-fines. [Avec certains masques] qui je dirais accumulent l’humidité, on peut même avoir ce qu’on appelle un phénomène qu’on dit de relargage, c’est-à-dire que quand vous toussez dedans, vous émettez encore ou vous réémettez vos gouttelettes».

À son avis, de nombreux masques artisanaux n’agissent pas «comme une barrière» permettant de se protéger soi-même ou de protéger les autres.

Masque N95 et masque-barrière: la différence

Mme Sauvageau émet plusieurs nuances entre les propriétés des masques N95 et des masques-barrières. Le masque N95 protège la personne qui le porte des émissions émises dans l’environnement. «Ça confère une protection à la personne qui porte le N95», tranche-t-elle.

D’autre part, les masques-barrières, masques chirurgicaux ou masques de procédure, englobent différentes classes de masques qui répondent à des normes différentes et dont la qualité peut varier.

«Ces masques-là ne sont pas du tout faits pour protéger la personne qui le porte. Ils sont faits pour protéger les autres de la personne qui le porte. [...] On essaie d’avoir une filtration de l’intérieur vers l’extérieur et on protège l’émission de gouttelettes de toute taille en pulvérisation. On protège les autres de ces pulvérisations», a expliqué Mme Sauvageau.

Un vecteur de propagation

La présidente-directrice générale croit qu’il faut faire très attention à ce que le masque ne devienne pas un élément de contamination supplémentaire et rappelle qu’il s’agit d’une seule mesure d’hygiène parmi d’autres.

«À partir du moment où on porte un masque-barrière ou un masque N95, il y a toujours la possibilité que ce masque-là devienne un vecteur de contamination. Il n’y a pas juste des avantages et il faut apprendre à les utiliser et apprendre à ne pas se contaminer avec un masque», a-t-elle insisté.

L’IRSST devrait émettre un avis dans les prochains jours afin de mettre en valeur certaines natures de tissus à privilégier pour augmenter la qualité barrière des masques qui pourraient être fabriqués et réduire la quantité de gouttelettes à laquelle la population serait exposée collectivement.