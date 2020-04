HUBERT-HÉBERT, Huguette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère Huguette Hubert, épouse de feu Joseph A. Hébert, survenu à Boucherville le 10 avril 2020, à l'âge de 93 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Lise (Jacques Blais), Guy (Carmen Nolet), feu Marie (Germain Perrier, Lise Landry), Anne (feu Marcel Plante) et Françoise (Serge Gentile), ses 10 petits-enfants et leurs con-joints(es), Pascale et Simon Blais, Jean-Philippe, Maude, Audrey et Charles Antoine Hébert, Catherine Perrier, Carlos Hébert-Plante, Valérie et François Hébert-Gentile, ainsi que 13 arrière-petits-enfants, ses soeurs et frères et de nombreux autres parents et amis.En raison des circonstances liées à la pandémie de COVID-19, la famille reporte, à une date ultérieure, la cérémonie en son honneur.La famille aimerait remercier chaleureusement tout le personnel des CHSLD des Seigneurs et Jeanne-Crevier de Boucherville pour leur excellent service et leurs chaleureux soins.À sa mémoire, des dons peuvent être adressés à La CASA Bernard-Hubert.www.lacasabernardhubert.org