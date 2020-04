PERREAULT, Gertrude

(née Vézina)



Le 11 avril 2020, à l'âge de 99 ans est décédée Mme Gertrude Vézina, épouse de feu M. Bernard Perreault, demeurant à Repentigny et autrefois L'Assomption.Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants Réjean (Martine Raynauld), Normand, Diane et Chantal, ses petits-enfants Célyne, Isabelle, Valérie, Dominique et Marie-Pier, ses huit arrière-petits-enfants Mathieu, Daphnée, Chloé, Justine, Alexis, Emmy, Alexe et Jacob, un arrière-arrière-petit-fils Nathanyel ainsi que son frère Réal Vézina.Dans les circonstances, les funérailles seront célébrées uniquement en présence des membres de la famille.