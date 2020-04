Géorgie et COVID-19: le pari risqué du gouverneur Kemp

Depuis que le gouverneur de l’État du sud des États-Unis a annoncé qu’on procéderait au déconfinement en assouplissant les restrictions économiques, les critiques fusent.

Alors que les experts et les responsables de la santé publique mettent en garde contre un retour précipité à la normale, Brian Kemp prévoit la réouverture de la majorité des commerces d’ici quelques jours. Vous rêvez de la plage, d’une manucure ou d’un retour à l’entraînement dans votre gym préféré? Vous pouvez maintenant compter les heures et non les jours ou les semaines!

La décision du gouverneur soulève des interrogations parce que rien n’indique que la situation de son État s’est améliorée. Le nombre de cas de personnes atteintes continue de grimper et la Géorgie est un des États où on effectue le moins de tests de dépistage. Kemp lui-même reconnaît qu’il faut s’attendre à ce que le nombre de cas monte encore.

Les critiques les plus sévères considèrent que le gouverneur est mal informé et qu’il démontre un bien piètre jugement. Il ne fait aucun doute qu’il favorise une relance économique immédiate au détriment de la santé des citoyens et du bon sens le plus élémentaire. On va jusqu’à lui reprocher d’utiliser les habitants de son État comme des rats de laboratoire pour mener une expérience dont l’issue est incertaine.

Si on pouvait s’attendre à ce que ses adversaires démocrates le pointent du doigt, le mouvement d’opposition est bien plus vaste. Le site du quotidien The Hill rapporte ce matin que la pression sur le gouverneur s’intensifie et qu’elle provient des rangs républicains ainsi que d’anciens conseillers de la Maison-Blanche. Craignant une véritable explosion de cas, les opposants du gouverneur mettent en garde contre une éventuelle deuxième fermeture de l’économie dont les effets seraient encore plus désastreux.

Le sénateur républicain Lindsey Graham, influent et proche de Donald Trump, a joint sa voix à celle des opposants pour dénoncer un retour «too fast, too soon», un retour précipité. L’intervention de Graham est importante en raison de sa notoriété, mais aussi parce qu’il représente l’État voisin de la Caroline du Sud. Il sait bien que le virus ne connaît pas de frontière et il craint que la situation en Géorgie puisse avoir des impacts sur son État et, aussi, ses électeurs. Le sénateur Graham tente d’être réélu en 2020.

Confronté à cette levée de boucliers, le gouverneur Kemp défend sa décision en mentionnant qu’on invitera les commerces à respecter de saines mesures d’hygiène ainsi que la distanciation sociale. Ultimement, il reviendra à chacun de décider s’il juge opportun de fréquenter les endroits publics et les commerces.

Vous vous souvenez peut-être que la semaine dernière le plan de relance des activités économiques de la Maison-Blanche identifiait trois étapes pour procéder au déconfinement. Parmi les balises proposées, on conseillait aux gouverneurs d’attendre une baisse du nombre de cas pendant deux semaines consécutives avant de procéder à une réouverture. Je rappelle que le nombre de cas en Géorgie grimpe toujours...

À l’heure où le Québec réfléchit à son propre déconfinement et qu’on se demande quand, comment et où le faire, l’exemple de la Géorgie constitue un exemple à ne pas reproduire.

La décision de Brian Kemp va à l’encontre des leçons à tirer des expériences ailleurs dans le monde, des avis des experts et de ceux des responsables de la santé publique. Condamnée aussi bien par des politiciens démocrates que des républicains, la décision du gouverneur semble irresponsable et pourrait malheureusement entraîner des effets néfastes pour la population.