Hockey féminin: Le projet d’une ligue viable toujours en marche

Les membres de l’Association professionnelle des joueuses de hockey féminin (PWHPA) maintiennent le cap dans leur désir de mettre sur pied un circuit au modèle économique durable malgré l’arrivée de la Ligue nationale de hockey féminin (NWHL) à Toronto.

La création de cette première équipe de la NWHL au Canada pour la saison 2020-2021 (si elle a lieu) survient un an après la disparition de la Ligue canadienne pour des raisons financières. Il s’agira de la sixième formation de cette ligue fondée en 2015 qui était devenue la première à offrir des salaires à ses joueuses. Les autres clubs sont implantés à Boston, Monmouth Junction, au New Jersey, Danbury, au Connecticut, Buffalo et St. Paul, au Minnesota.

«Nous sommes fières de lancer notre première équipe au Canada. C'est un moment déterminant pour notre ligue. Tous ceux qui sont impliqués dans l'univers du hockey à Toronto peuvent être certains que cette organisation de première classe contribuera grandement au développement du hockey féminin», a assuré la commissaire et fondatrice de la NWHL, Dani Rylan.

Modèles différents

Or, pour les quelque 200 hockeyeuses de l’Association des joueuses qui comptent sur la plupart des membres des équipes nationales du Canada et des États-Unis, cette percée en sol canadien ne vient pas anéantir leur espoir qu’un circuit offrant des conditions semblables à celles des hommes soit lancé dans le futur. Bien au contraire.

«C’est une opportunité pour un groupe de joueuses, mais ce n’est pas ce que les meilleures joueuses recherchent et ce que nous voulons pour les générations à venir. Ce sont des produits différents, mais ça n’empêche pas de pouvoir coexister comme chez les hommes où il y a plusieurs ligues», a déclaré au Journal l’une des porte-paroles de la PWHPA, Karell Émard, une ancienne des Canadiennes de Montréal.

«Ça donnera l’opportunité à 24 joueuses, mais ce n’est pas suffisant. On a besoin de catégorie de ligues pour permettre aux joueuses de continuer à jouer et à s’entrainer. Par exemple, ce n’est pas parce que le Rocket de Laval et la Ligue américaine existent que la LNH ne peut pas exister», a renchéri Danièle Sauvageau, qui supervise l’entraînement des joueuses de l’Association basées à Montréal.

Membre de l’équipe canadienne, Mélodie Daoust abondait dans le même sens. Daoust et les filles du mouvement se sont promenées un peu partout en Amérique du Nord au cours des derniers mois pour promouvoir leur sport dans une série de matchs hors-concours.

«Pour nous, ça ne fait aucune différence. Notre plan est de partir une ligue durable où nous serons traitées professionnellement. Il n’y a aucune ligue en place qui ne fait ça. Que la NHWL continue ouvrir ses portes, ça ne change rien pour nous et pour les 200 joueuses dans notre mouvement», a expliqué l’attaquante originaire de Valleyfield.

La NHWL ne dévoile pas le salaire de ses athlètes, mais certaines ont empoché 15 000 $ US la saison dernière, a-t-elle récemment affirmé. Les joueuses doivent toucher dès l’an prochain 50 % des revenus en commandites et ceux des ententes médiatiques.

Une fenêtre idéale

Malgré la crise économique qui guette plusieurs secteurs en raison de la pandémie actuelle, Danièle Sauvageau estime que le hockey féminin pourrait bénéficier d’un coup de pouce inattendu à la reprise des activités sportives. La LNH n’a jamais fermé la porte à soutenir un projet de ligue féminine qui pourrait s’inspirer du modèle de la WNBA qui appartient à la NBA.

«Je pense que ce qu’on vit présentement va ouvrir les valves pour les valeurs de communauté [...] Ça peut être un véhicule pour le grand circuit et certaines compagnies de venir supporter les femmes tant qu’à se prémunir d’une stratégie plus vivante avec des impacts sur le plan humain», nous a indiqué celle qui a remporté l’or à la barre de la formation canadienne aux Jeux de Salt Lake City, en 2002.