Hydroxychloroquine et gâteau au chocolat

Si je vous dis que le Chef X a une recette infaillible de gâteau au chocolat.

Vous essayez la recette mais au lieu de mettre 300g de beurre comme le demande la recette, vous en mettez 500; au lieu de mettre le four à 350 vous le mettez à 500; et au lieu de mettre 3 œufs, vous en mettez 12.

Vous faites cuire votre gâteau qui ressort tout croche. Et après vous dites que la recette du Chef X, c’est du gros n’importe quoi.

C’est un peu comme ça que je vois la situation avec les gens qui m’écrivent pour me parler d’une nouvelle étude en me lançant: «Haha! Tu vois bien, la chloroquine ça fonctionne pas, nananananère.»

Le professeur Didier Raoult a mis au point un protocole:

Hydroxychloroquine et un antibiotique (azithromycine) Traitement administré dès le début des symptômes (et même avant puisqu’on teste systématiquement) et non pas sur les patients agonisants en réa. Une batterie de tests sur le patient avant de le traiter pour s’assurer, entre autres, qu’il n’a pas de problèmes cardiaques.

Photo d'archives, AFP

Si vous traitez des gens qui sont lourdement hypothéqués, que vous ne combinez pas avec l’antibiotique, que vous ne testez pas pour les problèmes cardiaques, ou que vous n’utilisez pas le dosage établi par le Professeur Raoult (ET SON ÉQUIPE), pourquoi faites vous le lien avec Raoult en disant: «sa méthode ne fonctionne pas»?

Encore une fois, je ne suis pas médecin. Je suis journaliste, je pose des questions. Et ça me fait sursauter chaque fois que je vois des textes sur le «traitement à la chloroquine» qui insistent beaucoup sur le fait que Trump approuve le traitement. Mais on s’en tape! Même chose pour le fait que le Professeur Raoult porte une bague en forme de tête de mort ou que ses cheveux soient mal peignés!

Bordel, foutez-nous la paix avec ces idioties.

La seule chose que je veux lire à ce sujet ce sont des scientifiques qui ont reproduit à l’identique le traitement du Professeur Raoult et de son équipe de l’IHU Méditerranée Infection de Marseille, et qui nous disent si c’est efficace ou pas.

Si vous écrivez sur d’autres variations du traitement, qu’est-ce qui vous justifie de faire un lien direct avec la méthode Raoult?

Je ne sais pas si le protocole Raoult IHU Marseille fonctionne.

Mais je remarque que chaque fois que les gens m’envoient des études qui supposément prouvent que ça ne fonctionne pas, ces études-là ne reproduisent jamais son protocole.