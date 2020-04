Ils veulent voir le fond du sac

« À mon arrivée chez Mario Lemieux, la première chose que j’ai vue, c’était Hal Gill qui se retrouvait dans la fontaine principale de la maison. Hal était nu avec deux bouteilles de hampagne. »

Kristopher Letang raconte cette anecdote savoureuse de sa première conquête de la Coupe Stanley, en 2009, avec les Penguins de Pittsburgh.

Il y a aussi l’histoire de Martin Brodeur, qui a déjà joué au golf avec Donald Trump et qui avait reçu plus tard un appel du futur président des États-Unis, alors que les Devils du New Jersey perdaient 3-0 en finale contre les Kings de Los Angeles, en 2012.

Letang et Brodeur ont fait ces petites confidences lors de la deuxième émission d’un nouveau projet initié par deux anciens coéquipiers chez le Canadien, Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre. Le nouveau bébé, né prématurément pour chasser le temps durant cette période de pandémie, porte un nom des plus originaux : La Poche bleue.

« On tripe sur le nom. Oui, c’est un clin d’œil au Panier Bleu. Oui, c’est pour les produits locaux. Mais il y a aussi le double sens qui fait parler, a raconté Latendresse au cours d’une entrevue accordée au Journal. Ça reflète bien aussi les stéréotypes du hockey. »

« Le nom fait rire bien des gens, on connaît l’expression anglophone, a renchéri Lapierre. Mais le but était vraiment de suivre la sortie du premier ministre Legault et la création du Panier Bleu. Il y a un désir d’acheter des produits du Québec. On veut raconter des histoires et des anecdotes de hockey, mais on souhaite aussi parler à des artistes du Québec. »

Capture d’écran

L’idée de Latendresse

Le concept du balado de La Poche bleue mijotait dans la tête de Latendresse depuis déjà quelques années. L’ancien numéro 84 du Tricolore avait comme mission de lancer un podcast du genre Spittin’ chiclets, des deux anciens de la LNH Paul Bissonnette et Ryan Whitney, mais à la sauce québécoise et francophone.

Il lui restait à convaincre son ancien complice chez le CH d’embarquer dans l’aventure.

« J’ai toujours su que je voulais faire ce podcast avec Max. C’était avec lui, ou je ne le faisais pas. Max est un gars qui a été adoré à Montréal. Il a une belle notoriété. Je connais son sens de l’humour et je sais sur quel piton peser pour le mettre en tabarouette. »

« Nous apportons chacun notre personnalité, a ajouté Lapierre. Guillaume est un peu plus relax et blagueur, alors que je suis plus intense. Je trouve que nous nous complétons bien. »

Lapierre, qui poursuit toujours sa carrière avec les Ours de Berlin, en Allemagne, avait quelques réticences au départ.

« Guillaume me poussait depuis quelques années pour partir ce projet. Je veux dire ce que je pense. Quand tu restes un joueur actif, tu as parfois plus peur de critiquer une organisation ou une personne. Finalement, je trouvais que le temps était bon pendant le confinement. Je n’avais rien à faire ! Nous avons fait un direct et les gens ont aimé ça. »

Rendez-vous le jeudi

À quoi ressemble le balado des deux anciens coéquipiers de Tom Kosptopoulos avec le Tricolore ? Ils ont repris les grandes lignes du hockey avec trois périodes (trois invités) et deux entractes. Pour ajouter à l’ambiance décontractée, les animateurs et les invités ont une bière à la main. Une bière idéalement d’une microbrasserie du Québec.

Pour la première diffusion, qui était enregistrée et diffusée en direct sur YouTube le 11 avril, ils ont reçu George Laraque, Éric Bélanger et le médaillé d’or des Jeux olympiques de Pyeongchang en bosses Mikaël Kingsbury.

Jeudi dernier, Brodeur, Letang et Bélanger ont meublé les quelque deux heures du balado, qui comptait aussi une prestation musicale de Jonathan Painchaud.

Latendresse et Lapierre veulent maintenant en faire un rendez-vous hebdomadaire à 21 h les jeudis. Pour la troisième émission, ce soir, ils recevront le maître de l’octogone George St-Pierre, l’ancien du CH Francis Bouillon et l’humoriste Sam Breton.

« Peu importe le chemin que ça prendra, nous voulons que les gens se sentent à la taverne avec moi, Max et nos invités, a expliqué Latendresse. Nous voudrons toujours garder notre authenticité. Nous voulons une ambiance décontractée. Nous voulons aussi entendre des anecdotes que les gens n’ont jamais entendues. Il n’y aura pas juste des Martin Brodeur, des Kris Letang ou des Georges St-Pierre, il y aura aussi des gars moins connus, mais qui ont aussi des histoires humaines à raconter. »

Dans les histoires humaines, il y a celle de Mathieu Ste-Marie, un ancien coéquipier de Latendresse avec les Voltigeurs de Drummondville, qui a raconté son combat contre ses démons, la consommation d’alcool et de drogue, lors d’un direct spécial, samedi dernier. L’ancien homme fort dans la LHJMQ est maintenant sobre depuis trois ans. Une belle victoire.

► Depuis sa retraite du hockey après une saison à Zurich en 2013-2014, Latendresse est un collaborateur régulier à RDS et au 91,9. Lapierre a également développé son amour pour la radio avec une participation régulière à l’émission de Stéphane Langdeau depuis deux ans.