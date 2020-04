Je reste chez nous

Coup de cœur :

Livre : Fifteen Dogs - André Alexis

Photo courtoisie

De l’auteur canadien André Alexis, le roman Fifteen Dogs se veut un court récit plein d’humour et de philosophie où tout débute avec un pari entre deux dieux grecques cherchant à savoir si l’intelligence humaine peut être source de bonheur ou non. Pour en avoir le cœur net, ils donnent à 15 chiens d’une clinique vétérinaire de Toronto une conscience et un langage et les suivent ensuite à travers leur parcours. Ce qui tranchera le pari? Si au moins un des chiens, au moment de mourir, est heureux.

Disponible depuis mars 2015

Je reste :

Album

Fetch The Bolt Cutters – Fiona Apple

Photo courtoisie

L’auteure-compositrice-interprète Fiona Apple dévoile ici avec «Fetch The Bolt Cutters» un quatrième album en carrière, huit ans après son dernier opus. La chanteuse y propose 13 chansons d’une pop très décalée, audacieuses, grandement nourries de percussions. L’ensemble se jumèle parfaitement avec la voix fougueuse et les textes frappants de Fiona Apple.

Disponible depuis le 17 avril

Télé

Du génie pour la planète

Photo courtoisie

Pour souligner le Jour de la Terre, Savoir Média diffusera à partir de ce soir, en ligne et sur ses ondes, les cinq premiers épisodes de la série «Du génie pour la planète» à travers laquelle l’animatrice Suze Youance part à la recherche des nombreuses innovations québécoises mises en place afin de protéger l’avenir de notre planète. Parmi les thèmes abordés : l’agriculture durable et la sécurité alimentaire, la production et le stockage d’énergie renouvelable et le recyclage des déchets.

Ce soir à 19h sur Savoir Média

Balado

La vie secrète des libraires

Photo courtoisie

La deuxième saison du Balado «La vie secrète des libraires» est désormais lancée. La série, animée par le comédien James Hyndman, cherche à explorer la littérature québécoise via des conversations avec différents invités proches du milieu. Le premier épisode porte sur le roman «Les maisons» de Fanny Britt et plus particulièrement sur le thème de la nostalgie abordé à travers le livre.

Disponible depuis le 15 avril sur lafabriqueculturelle.tv

Festival

Longue vue sur le court - Jeunesse

Photo courtoisie

Le Festival «Longue vue sur le court - Jeunesse» sera présenté cette année exceptionnellement en ligne du 20 avril au 3 mai. C’est 20 courts métrages pour les enfants et les adolescents qui seront accessibles gratuitement à raison de deux films dévoilés par jour. Le court métrage «Fuck les gars», de Anthony Coveney, sera notamment disponible aujourd’hui.

Du 20 avril au 3 mai sur longuevuesurlecourtjeunesse.com

Cinéma

Bacurau

Photo courtoisie

En raison de la fermeture des salles de cinéma, le Cinéma Moderne présente plusieurs films en ligne. Le film Bacurau, gagnant du Prix du Jury au Festival de Cannes 2019 et réalisé par le brésilien Kleber Mendonça Filho, est ainsi accessible en location au coût de 12$.

Disponible depuis le 17 avril sur cinemamoderne.com

EP

Sick Hustle – NOBRO

Photo courtoisie

La formation montréalaise NOBRO propose avec «Sick Hustle» un premier EP en carrière. Le groupe, composé de Kathryn McCaughey (voix et basse), Karolane Carbonneau (guitare), Lisandre Bourdages (claviers et percussions) et Sarah Dion (batterie), y dévoile un son résolument punk rock.

Disponible depuis le 17 avril

Cinéma

Le dernier poumon du monde

Photo courtoisie

Le festival Vues d’Afrique lançait vendredi dernier sa 36e édition, proposant une programmation entièrement en ligne et accessible gratuitement, chacun des films présentés étant disponible pour une durée de 48 heures. Le documentaire «Le dernier poumon du monde», de Yamina Benguigui, portant sur la forêt tropicale couvrant les deux Congo, en Afrique centrale, sera notamment diffusé.

En ligne mardi et mercredi sur tv5unis.ca.

Livre

La vie au-dehors

Photo courtoisie

De l’autrice Geneviève Boudreau, le recueil de nouvelles «La vie au-dehors» vient tout juste de remporter le prix littéraire Adrienne-Choquette 2020, un prix décerné annuellement au meilleur recueil de nouvelles paru au Canada français. L’écrivaine y propose un regard sur le monde rural à travers 28 nouvelles.

En librairie depuis le 20 août