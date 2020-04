La Fédération des contribuables demande aux élus de baisser leur salaire

Alors que des citoyens doivent se serrer la ceinture en ces temps de crise sanitaire, et que les finances de la Ville de Montréal risquent d’écoper également, la Fédération canadienne des contribuables (FCC) demande aux élus et aux hauts fonctionnaires montréalais de réduire temporairement leur salaire.

«Présentement, les finances de la Ville de Montréal sont sous un stress sans précédent. D’un côté, il y a des dépenses additionnelles qui ont été provoquées par la crise; d’un autre, il y a une baisse de revenus», a fait remarquer Renaud Brossard, directeur Québec de la FCC.

«Considérant qu’il y aura des choix difficiles à faire, les élus doivent mener par l’exemple et prendre eux-mêmes une réduction de salaire avant de demander des sacrifices aux citoyens», a-t-il poursuivi.

Au-delà de la valeur symbolique d’un tel geste, M. Brossard estime qu’«il n’y a pas d’économie qui est trop petite». Selon lui, un gel des salaires serait un bon début, mais pas suffisant.

Des élus municipaux ont déjà décidé de réduire leur salaire durant la pandémie.

Par exemple, le maire de Halifax, Mike Savage, a renoncé à 20 % de son salaire de quelque 190 000 $ durant la pandémie. Ou encore, le maire de Vancouver, Kennedy Stewart, souhaite réduire de 10 % son salaire d’environ 178 000 $. Plusieurs conseillers municipaux ont emboîté le pas. Les coupes s’appliquent aussi aux cadres de direction.

Silence de l’administration

Interrogé à savoir si une réduction des salaires des élus est envisagée, le cabinet de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a esquivé la question, mercredi, énumérant plutôt les mesures d’aide aux propriétaires, aux entreprises et aux personnes vulnérables déjà annoncées. Un plan de relance économique devrait être présenté vers la mi-mai.

«En cette période de crise, les élus municipaux travaillent autant sinon plus que d’habitude. Ils sont au poste tous les jours, car les citoyens ont besoin plus que jamais qu’on les aide à trouver des solutions à des problèmes ponctuels, qu’on les guide sur des enjeux sur lesquels on ne s’était jamais penché auparavant», a fait valoir pour sa part Lionel Perez, chef du parti d’opposition Ensemble Montréal.

«Bien entendu, nous saluons toute forme d’initiative caritative prise par des élus ou des citoyens et nous croyons que faire un don doit demeurer un choix personnel», a-t-il ajouté.

Dernièrement, Abdelhaq Sari, conseiller de ville dans l'arrondissement de Montréal-Nord, a versé une paie bimensuelle de 1800 $ à deux organismes de bienfaisance et invité d’autres élus à se montrer généreux aussi.

