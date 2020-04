Le droit de se venger existe pour tout le monde

Votre commentaire en réponse à cette femme qui se disait flouée par un mari qui invite ses enfants en vacances dans le Sud, et qui y amène sa nouvelle blonde en même temps sans avoir pris la précaution de la prévenir, m’a choquée. On me l’a fait le coup jadis et je l’ai fait payer cher à mon ex. Y’a des limites à se moquer du monde !

Cette femme-là a eu raison, en guise de représailles, de ne pas lui laisser les enfants la fin de semaine suivante et je l’approuve de vouloir continuer à ne pas les laisser aller chez lui pour un bon bout de temps. J’ai fait pareil jadis, et ça m’aurait profondément vexée que vous me disiez, comme vous le lui avez dit à elle « ...que vous n’êtes pas d’accord avec sa réaction et que ce faisant, elle se trouve à punir ses enfants ».

Si on n’a même plus le droit de se venger de quelqu’un qui nous fait souffrir et qui utilise nos enfants pour parvenir à ses fins, qu’est-ce qui va nous rester comme mesure de représailles ? Moi j’appelle ça se laisser manger la laine sur le dos. Voulez-vous ben me dire depuis quand « ce n’est plus sain » de faire valoir ses droits ?

Vous n’avez jamais eu d’enfants et ça paraît. Si vous en aviez eu, vous comprendriez à quel point se faire jouer dans le dos par leur père c’est difficile à prendre. Peut-être alors seriez-vous plus encline à prendre la part des mères.

Mère un jour mère toujours

Je ne pense pas nécessaire d’avoir eu des enfants pour se comporter avec logique et bon sens. Je n’ai jamais dit que cette personne n’avait pas le droit de se sentir flouée par un ex qui n’ose pas lui dire toute la vérité sur ses intentions. Mais ça ne lui donne aucunement le droit de se venger comme elle l’a fait. Et surtout pas en punissant ses enfants, puisqu’en les privant de leur père, c’est eux qu’elle se trouve à punir.

Dans le même ordre d’idées, pensez-vous qu’il soit sage de la part d’un parent, d’apprendre l’art de la vengeance à ses enfants ? D’autant moins que même le système de justice recommande, depuis plusieurs années déjà, l’utilisation de la médiation pour éviter aux parents de s’entredéchirer et de leur donner ainsi le mauvais exemple ?