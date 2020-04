Le nombre de cas a doublé dans les résidences pour aînés

L’hécatombe se poursuit dans les CHSLD et les résidences privées pour aînés du Québec. En une semaine, le nombre de résidences où la présence du coronavirus a été détectée est passé de 145 à 214. Le nombre total de cas qui y ont été recensés a pour sa part doublé et s’établit maintenant à plus de 4400. Nous vous présentons aujourd’hui le portrait dans les 137 établissements où la situation est la plus préoccupante. Les cas les plus inquiétants se trouvent surtout sur l’île de Montréal et à Laval. Sur une note positive, on peut constater que le Québec compte environ 2200 CHSLD et résidences privées pour aînés, ce qui signifie que la majorité des établissements n’ont pas encore recensé de cas.

Critique

CHSLD Herron (Dorval)

N.D. Sous enquête

8 la semaine dernière

CHSLD Laurendeau (Montréal)

167 cette semaine

61 la semaine dernière

CHSLD Sainte-Dorothée (Laval)

158 cette semaine

120 cas la semaine dernière

Vigi Mont-Royal (Mont-Royal)

152 cette semaine

40 cas la semaine dernière

Centre d’hébergement Yvon-Brunet (Montréal – Sud-Ouest Ville-Émard)

115 cette semaine

99 la semaine dernière

Institut universitaire de gériatrie de Montréal (Montréal – Côte-des-Neiges- Notre-Dame-de-Grâce)

115 cette semaine

85 la semaine dernière

Centre d’hébergement LaSalle (LaSalle)

109 cette semaine

77 la semaine dernière

Centre multiservices de santé et de services sociaux Laflèche (Shawinigan)

105 cette semaine

91 la semaine dernière

CHSLD Joseph-François-Perreault (Montréal – Saint-Michel)

93 cette semaine

98 la semaine dernière

Les Floralies de LaSalle (LaSalle)

93 cette semaine

21 la semaine dernière

Centre d’hébergement Vigi de Dollard-des-Ormeaux (Dollard-des-Ormeaux)

89 cette semaine

14 la semaine dernière

CHSLD + RPA Loggias Villa Val des Arbres (Laval)

85 cette semaine

3 la semaine dernière

Centre d’hébergement de Verdun (Montréal : Verdun)

83 cette semaine

76 la semaine dernière

CHSLD Kastner (Montréal)

77 cette semaine

50 la semaine dernière

CHSLD Fernand-Larocque (Laval)

68 cette semaine

43 la semaine dernière

Centre d’hébergement Champlain (Montréal – Verdun)

67 cette semaine

18 la semaine dernière

Unité d’hébergement de l’Hôpital LaSalle (LaSalle)

66 cette semaine

66 la semaine dernière

Centre de soins prolongés Grace Dart (Montréal)

65 cette semaine

6 la semaine dernière

CHSLD La Pinière (Laval)

61 cette semaine

37 la semaine dernière

CHSLD Nicolet (Hochelaga-Maisonneuve)

59 cette semaine

54 la semaine dernière

Centre d’hébergement Alfred-Desrochers (Montréal – Côte-des-Neiges-NDG)

58 cette semaine

52 la semaine dernière

Résidence Berthiaume-Du Tremblay (Montréal)

51 cette semaine

34 la semaine dernière

St. Andrews (Montréal)

51 cette semaine

16 la semaine dernière

Centre hébergement Lachine (Lachine)

50 cette semaine

3 la semaine dernière

Valéo (Saint-Lambert)

47 cette semaine

14 la semaine dernière

Résidence Eva Lavaltrie (Lavaltrie)

46 cette semaine

46 la semaine dernière

CHSLD de la Colline (Chicoutimi)

45 cette semaine

25 la semaine dernière

Résidence Notre-Dame de la Victoire (Longueuil)

44 cette semaine

2 la semaine dernière

Centre d’hébergement Réal-Morel (Montréal – Verdun)

40 cette semaine

24 la semaine dernière

CHSLD Jeffery Hale (Québec)

37 cette semaine

17 la semaine dernière

Centre d’hébergement Dorval (Dorval)

35 cette semaine

21 la semaine dernière

Centre d’hébergement Nazaire-Piché (Lachine)

35 cette semaine

32 la semaine dernière

Résidence du Bonheur (Laval)

34 cette semaine

17 la semaine dernière

RPA Manoir Courville (Québec)

31 cette semaine

26 la semaine dernière

CHSLD de la Petite-Patrie (Montréal)

30 cette semaine

19 la semaine dernière

CHSLD Émile-McDuff (Repentigny)

29 cette semaine

11 la semaine dernière

Centre d’hébergement des Moulins (Terrebonne)

28 cette semaine

0 la semaine dernière

Manoir Liverpool (Lévis - Saint-Romuald)

28 cette semaine

26 la semaine dernière

Manoir du Havre (Maria)

27 cette semaine

17 la semaine dernière

Centre hébergement Vigi santé Pierrefonds (Pierrefonds)

25 cette semaine

19 la semaine dernière

Académie - Les Résidences Quatre saisons (Salaberry-de-Valleyfield)

24 cette semaine

0 la semaine dernière

Les Jardins Gordon (Montréal – Verdun)

24 cette semaine

11 la semaine dernière

Résidence Ferland (Danville)

24 cette semaine

23 la semaine dernière

CHSLD Saint-Vincent-Marie (Montréal – Saint-Laurent)

22 cette semaine

15 la semaine dernière

Héritage Plateau (Montréal – Plateau-Mont-Royal)

20 cette semaine

19 la semaine dernière

CHSLD Maison Paul-Triquet (Québec)

19 cette semaine

5 la semaine dernière

Les Cèdres - Centre d’accueil (Montréal – Saint-Laurent)

19 cette semaine

18 la semaine dernière

CHSLD-CLSC Mgr Paquin (Saint-Tite)

18 cette semaine

3 la semaine dernière

Manoir Harwood (Vaudreuil-Dorion)

18 cette semaine

0 la semaine dernière

Résidence Gingras (Laval)

15 cette semaine

0 la semaine dernière

Villa des Roseaux (Laval)

11 cette semaine

3 la semaine dernière

Résidence St-Elzéar (Laval)

9 cette semaine

1 la semaine dernière

Résidence St-Jean - Soins palliatifs (Saint-Jean-sur-Richelieu)

8 cette semaine

8 la semaine dernière

Manoir Joie de Vivre (Sainte-Thérèse)

7 cette semaine

0 la semaine dernière

Préoccupant

Résidence Angelica (Montréal-Nord)

82 cette semaine

38 la semaine dernière

CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci (Montréal)

77 cette semaine

70 la semaine dernière

Centre d’hébergement Jean-de-la-Lande (Montréal – Plateau-Mont-Royal)

56 cette semaine

4 la semaine dernière

Centre d’hébergement René-Lévesque (Longueuil)

53 cette semaine

15 la semaine dernière

CHSLD Jean-Hubert-Biermans (Mercier-Est)

46 cette semaine

32 la semaine dernière

CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot (Mercier-Ouest)

41 cette semaine

11 la semaine dernière

CHSLD Marie Victorin (Montréal)

41 cette semaine

0 la semaine dernière

CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golf (Saint-Lambert)

36 cette semaine

17 la semaine dernière

CHSLD Éloria Lepage (Mercier-Ouest)

34 cette semaine

7 la semaine dernière

Centre d’hébergement des Seigneurs (Montréal – Sud-Ouest)

28 cette semaine

16 la semaine dernière

CHSLD de Saint-Laurent (Saint-Laurent)

28 cette semaine

0 la semaine dernière

Maison l’Étincelle (Montréal – Verdun)

25 cette semaine

5 la semaine dernière

Résidence de L’Éden (Laval)

25 cette semaine

4 la semaine dernière

Centre d’hébergement Denis-Benjamin-Viger (Île-Bizard)

21 cette semaine

0 la semaine dernière

St. Margaret (Westmount)

21 cette semaine

11 la semaine dernière

Centre d’hébergement Paul-Bruchési (Montréal – Plateau-Mont-Royal)

19 cette semaine

11 la semaine dernière

CHSLD Judith-Jasmin (Mercier-Est)

18 cette semaine

15 la semaine dernière

CHSLD Paul-Gouin (Montréal)

18 cette semaine

0 la semaine dernière

Vivalis (Pointe-Claire)

18 cette semaine

17 la semaine dernière

CHSLD Champlain-De-Gouin (Montréal-Nord)

17 cette semaine

0 la semaine dernière

Résidence Montarville (Boucherville)

17 cette semaine

9 la semaine dernière

CHSLD Bourget (Pointe-aux-Trembles)

14 cette semaine

7 la semaine dernière

CHSLD Légaré (Montréal)

13 cette semaine

1 la semaine dernière

Résidence Beauharnois (Beauharnois)

13 cette semaine

13 la semaine dernière

Pavillon Rigaud inc. (Trois-Rivières)

11 cette semaine

1 la semaine dernière

À surveiller

CHSLD Jeanne-LeBer (Mercier-Ouest)

38 cette semaine

4 la semaine dernière

Résidence Soleil Manoir Sherbrooke (Sherbrooke)

38 cette semaine

35 la semaine dernière

Hôpital Marie-Clarac (Montréal-Nord)

37 cette semaine

0 la semaine dernière

S.E.C Ambiance IDS (Montréal – Île-des-Sœurs)

27 cette semaine

23 la semaine dernière

Maison Niverville (Trois-Rivières)

20 cette semaine

12 la semaine dernière

RPA Bleu Horizon (Rouyn-Noranda)

20 cette semaine

20 la semaine dernière

CHSLD St-Georges (Montréal)

19 cette semaine

3 la semaine dernière

Résidence Lacordaire (Montréal – Saint-Léonard)

19 cette semaine

0 la semaine dernière

Résidences Soleil St-Léonard (Montréal – Saint-Léonard)

19 cette semaine

6 la semaine dernière

CHSLD de Saint-Jérôme (Saint-Jérôme)

18 cette semaine

19 la semaine dernière

Centre d’hébergement Émilie-Gamelin (Montréal – Quartier Sainte-Marie)

16 cette semaine

8 la semaine dernière

CHSLD Hope (Montréal)

16 cette semaine

3 la semaine dernière

CHSLD Paul-Lizotte (Montréal)

16 cette semaine

1 la semaine dernière

Manoir King-David (Côte-Saint-Luc)

15 cette semaine

14 la semaine dernière

Résidence Tour Angrignon (LaSalle)

15 cette semaine

4 la semaine dernière

Westmount One (Montréal)

15 cette semaine

11 la semaine dernière

Centre d’hébergement Paul-Émile-Léger (Montréal – Ville-Marie)

14 cette semaine

8 la semaine dernière

Bellerive - Les Résidences Quatre Saisons (Salaberry-de-Valleyfield)

13 cette semaine

13 la semaine dernière

Chartwell-Greenfield Park (Longueuil)

13 cette semaine

3 la semaine dernière

CHSLD Saint-Michel (Saint-Michel)

13 cette semaine

0 la semaine dernière

CHSLD Henriette-Céré (Saint-Hubert)

12 cette semaine

9 la semaine dernière

Résidence La Rosière inc. (Sainte-Julie)

12 cette semaine

11 la semaine dernière

CHSLD des Seigneurs (Boucherville)

11 cette semaine

6 la semaine dernière

CHSLD Providence Notre-Dame-de-Lourdes (Hochelaga-Maisonneuve)

11 cette semaine

0 la semaine dernière

Les Jardins Latourelle inc. (Louiseville)

11 cette semaine

6 la semaine dernière

Résidence De-LaSalle (Laval)

11 cette semaine

5 la semaine dernière

Le Savignon (Lachine)

10 cette semaine

2 la semaine dernière

Résidence J.A. De Sève (Montréal – Ville-Marie)

10 cette semaine

10 la semaine dernière

Centre d’hébergement Louis-Riel (Montréal – Sud-Ouest Pointe-Saint-Charles)

9 cette semaine

0 la semaine dernière

CHSLD Lionel-Émond (Gatineau – Hull)

9 cette semaine

0 la semaine dernière

Maimonides (Côte-Saint-Luc)

9 cette semaine

3 la semaine dernière

Centre d’hébergement Armand-Lavergne (Montréal – Plateau-Mont-Royal)

8 cette semaine

6 la semaine dernière

CHSLD Argyle inc. (Saint-Lambert)

8 cette semaine

1 la semaine dernière

CHSLD Providence St-Joseph (Montréal)

8 cette semaine

1 la semaine dernière

Résidence La Belle Époque (La Prairie)

8 cette semaine

2 la semaine dernière

Résidence Sainte-Catherine (Montréal – Ville-Marie)

8 cette semaine

2 la semaine dernière

Centre d’hébergement Saint-Henri (Montréal – Sud-Ouest Saint-Henri)

7 cette semaine

1 la semaine dernière

CHSLD de Maria (Maria)

7 cette semaine

5 la semaine dernière

CHSLD Petite-Nation (Saint-André-Avellin)

7 cette semaine

7 la semaine dernière

La Maison Dauphinelle (Saint-Basile-le-Grand)

7 cette semaine

7 la semaine dernière

Manoir de l’Arbre argenté (Lévis)

7 cette semaine

7 la semaine dernière

Boisé Notre-Dame (Laval)

6 cette semaine

1 la semaine dernière

Centre d’hébergement L’Assomption (L’Assomption)

6 cette semaine

0 la semaine dernière

CHSLD de la Rive (Laval)

6 cette semaine

1 la semaine dernière

CHSLD Le Royer (Montréal – Anjou)

6 cette semaine

0 la semaine dernière

CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence (Montréal)

6 cette semaine

1 la semaine dernière

Les Résidences Soleil Manoir Laval (Laval)

6 cette semaine

4 la semaine dernière

Résidence Parc Jarry inc. (Montréal)

6 cette semaine

0 la semaine dernière

Résidence Vent-de-l’Ouest (Montréal – Sainte-Geneviève)

6 cette semaine

3 la semaine dernière

Terrasse Versailles (Montréal – Mercier-Est /Anjou)

6 cette semaine

0 la semaine dernière

Centre d’hébergement Deux-Rives (Repentigny)

5 cette semaine

0 la semaine dernière

Centre d’hébergement Saint-Jacques (Saint-Jacques de Montcalm)

5 cette semaine

0 la semaine dernière

Chartwell Manoir Kirkland - rue Canvin (Kirkland)

5 cette semaine

3 la semaine dernière

CHSLD Idola-Saint-Jean (Laval)

5 cette semaine

2 la semaine dernière

CHSLD Lucien G. Rolland (Saint-Jérôme)

5 cette semaine

3 la semaine dernière

CHSLD Robert-Cliche (Rosemont–La-Petite-Patrie)

5 cette semaine

1 la semaine dernière

Vigi Reine Elizabeth (Montréal)

5 cette semaine

2 la semaine dernière

CHSLD Bayview (Pointe-Claire)