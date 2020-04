Le Québec fait piètre figure

Le sombre bilan des décès dans les CHSLD fait en sorte que le Québec se classe maintenant dans le peloton de tête peu enviable des endroits dans le monde où la COVID-19 est la plus meurtrière.

S’il était un pays, le Québec aurait le triste honneur de se retrouver en 12e position du classement des États qui comptent le plus de morts par rapport à leur population, selon une analyse effectuée à partir de données publiques.

Avec un taux de 123 décès par million d’habitants, il se retrouverait juste derrière les États-Unis (136) et le Luxembourg (125), dans ce classement dominé par des pays européens.

Hier, le Québec a franchi la barre des 1000 morts, avec 1041 cas, dont 85 % dans des CHSLD, une situation qu’on avait peine à imaginer il y a quelques semaines.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

« Notre réussite ou notre échec va dépendre du nombre de décès », déclarait le premier ministre François Legault, le 3 avril dernier.

La Belgique au sommet

À ce moment-là, on comptait 61 morts de la COVID-19 dans la province, ce qui aurait donné un 23e rang mondial au Québec pour les décès par million d’habitants, d’après l’analyse des données disponibles à cette date.

M. Legault rappelait que la province enregistrait alors « beaucoup moins de décès qu’aux États-Unis ». « C’est du simple au double par million d’habitants », précisait-il.

Deux semaines plus tard, la comparaison ne tient plus. Hier, le taux américain était de 136, donc seulement 13 cas de plus par million qu’au Québec.

Par contre, la province est encore loin de la Belgique, qui trône au sommet du classement mondial avec 518 morts par million d’habitants, ou encore de l’Espagne (455) ou de l’Italie (408).

Autre chiffre significatif : si on soustrait les décès du Québec de ceux du Canada, on arrive pour le reste du pays à un taux de 37 morts par million d’habitants.

En comparaison, la Norvège, que l’on cite favorablement en exemple, affiche un taux presque semblable de 34 morts.

Notons que notre classement global a été effectué en retirant de la liste des micropays comme Saint-Marin et Andorre, où des taux très élevés sont observés.

« Catastrophe humanitaire »

Pour le médecin urgentiste à l’Hôpital juif et membre de Médecins sans frontières Vinh-Kim Nguyen, le classement peu enviable du Québec reflète une « véritable catastrophe humanitaire » avec ses personnes âgées.

Le Dr Nguyen estime que les taux très élevés de COVID-19 constatés dans les CHSLD québécois sont très difficiles à comprendre, comparativement à ce qui se passe dans d’autres pays.

« La proportion de 85 % des décès au Québec, c’est énorme ! On ne comprend pas », indique-t-il.