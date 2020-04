«Les suppléants»: de l’algèbre avec François Bellefeuille!

MONTRÉAL – François Bellefeuille a accepté de jouer les professeurs de mathématiques pour les besoins de l’émission «Les suppléants», à Télé-Québec. «La physique et les mathématiques m’ont permis d’avoir une bonne cote Z, dans le temps, pour entrer en médecine vétérinaire», rigole l’humoriste, qui constate toutefois que l’école, «c’est pas comme le vélo».

«Quand ça fait longtemps qu’on a fait des mathématiques, c’est un peu plus difficile de se remettre dedans, ajoute Bellefeuille d’un ton taquin. J’ai réappris des choses que je savais déjà, mais les mathématiques, ce n’est pas quelque chose qui ne se perd pas avec le temps!»

L’artiste affirme néanmoins avoir été bien épaulé par les professeurs qui encadrent le projet «Télé-Québec en classe», une initiative du ministère de l’Éducation pour que les enfants puissent continuer d’apprendre pendant que les écoles sont fermées à cause de la pandémie, en ondes quotidiennement depuis la semaine dernière.

Dans «Les suppléants», dont Pier-Luc Funk et Catherine Brunet assurent l’animation, à 15 h 30, des personnalités aimées des jeunes s’improvisent enseignants dans diverses matières du secondaire, dans des capsules d’environ quatre minutes.

Papier de toilette

François Bellefeuille a, pour l’instant, tourné quatre vidéos pour «Les suppléants». Dans la première, diffusée mercredi, on l’a vu s’exercer au calcul mental en écrivant à la craie colorée sur une clôture de bois, dans sa cour.

Il a aussi emprunté les toutous de ses enfants de 2 ans et demi et 4 ans et demi, joué avec des blocs Lego (rebaptisés «Golé», parce qu’il lui était interdit de prononcer le nom de la célèbre marque) et... compté des carrés de papier de toilette pour expliquer certaines notions, comme la division de fractions, le calcul de la médiane et la moyenne et la compréhension de l’algèbre.

«J’avais le souci que ça soit clair, enrichissant et compréhensible, note Bellefeuille. Qu’on n’ait pas besoin de réécouter les capsules six fois pour bien comprendre. Il a fallu que je me creuse le coco pour bien expliquer. C’était moins facile que je pensais! (rires) C’était aussi un bon défi de concentrer ça en quatre minutes.»

Le comique, qui avait interrompu sa tournée «Le plus fort au monde» lorsqu’est venue la proposition de Télé-Québec, raconte avoir spontanément accepté de devenir pédagogue temporairement.

«J’ai adoré la proposition du gouvernement, qui est de rendre le contenu divertissant et instructif. J’ai utilisé mon imagination», mentionne-t-il, en précisant avoir tout fait lui-même, seul, sur le plan technique, lors de ses tournages «maisons», filmés avec son cellulaire.

Il a également dû écrire ses textes et saupoudrer «d’idées farfelues» les «plans de cours» élaborés par les professeurs-conseillers de «Télé-Québec en classe».

«Il faut que tu penses à ton éclairage, par exemple. J’ai aussi des enfants en bas âge; je faisais ça pendant leurs siestes et, parfois, ils se réveillaient avant que j’aie fini...»