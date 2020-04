L’industrie hôtelière réclame un soutien massif

Si le gouvernement fédéral n’intervient pas pour soutenir de «façon massive» l’industrie hôtelière, c’est tout un pan de l’économie qui va s’effondrer, prévient l’homme d’affaires de Québec, Jean Audet.

Après Christiane Germain du Groupe Germain Hôtel, c’est au tour de Jean Audet, copropriétaire de l’hôtel Le Concorde et propriétaire de quatre hôtels Times au Québec de tirer la sonnette d’alarme.

«Présentement, la roue s’est arrêtée et elle ne pourra pas repartir si le gouvernement n’injecte pas d’argent de façon importante», dit-il.

Avec un taux d’occupation de 2%, M. Audet doit réduire ses coûts d’exploitation à leurs plus bas niveaux ce qui inclut l’arrêt de certains systèmes pour économiser de l’électricité.

«On a fermé des disjoncteurs à gauche et à droite. On fait tout ce qu’on peut pour sauver des coûts. On ferme les systèmes d’eau chaude et la ventilation dans les salles. C’est évident que les hôteliers coupent sur tout ce qu’ils peuvent», a-t-il confié.

Au nom de l’industrie, M. Audet réclame une aide musclée pour traverser la crise. L’hôtelier estime que la subvention salariale de 70% n’est pas très utile en ce moment puisque ses établissements fonctionnent avec un minimum de personnel. Par contre, lors de la reprise, cette mesure pourrait donner un coup de pouce à condition qu’elle soit prolongée au-delà de trois mois.

Uniquement en frais fixes, M. Audet estime qu’il en coûte en moyenne 150 000$ par mois pour supporter un hôtel pratiquement vide de 120 chambres. Selon l’Association hôtelière de la région de Québec, qui appuie les revendications de M. Audet, près de 80% des hôtels sont présentement fermés dans la capitale nationale.