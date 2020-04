Mesures d’hygiène dans les hôpitaux: les leaders font la différence

Avant la crise sanitaire actuelle, des recherches ont démontré que les mesures d’hygiène n’étaient pas respectées de la même façon par le personnel en milieu hospitalier au Québec. Selon une chercheuse en sciences infirmières, les leaders positifs dans le secteur de la santé ont un impact déterminant à ce chapitre.

«Les différentes études [NDLR: toutes menées avant la pandémie de la COVID-19] mentionnent que les mesures hygiéniques de base ne sont pas appliquées efficacement dans plus de 40 % des cas dans les hôpitaux, incluant le Québec. J’ai voulu savoir pourquoi certaines équipes arrivent à des taux beaucoup plus élevés», a indiqué Josiane Létourneau, docteure en sciences infirmières et spécialiste de la prévention des infections, en entrevue au site internet de l’Université de Montréal.

Dans sa thèse de doctorat, Mme Létourneau démontre que «le leadership mobilisateur peut fortement influencer l’optimisation des pratiques et que la conscience professionnelle peut mener à des actions ayant un effet direct sur la survie des patients».

L’étude des cas des unités de médecine-chirurgie et de soins palliatifs d’un hôpital montréalais a permis à la docteure de parvenir à ces conclusions. Elle cite comme exemple l’infirmier en chef du service de médecine-chirurgie, qui a mis en place une procédure qui a été respectée à la lettre par toute l’équipe.

«Le taux de respect des consignes de lavage des mains est passé de 10 % à 70 % en un peu plus d’un an», a expliqué Mme Létourneau.

Et dans les CHSLD?

Selon Josiane Létourneau, ce type de leadership pourrait faire une différence significative dans le contexte actuel, particulièrement dans les CHSLD, qui sont durement couchés par la crise sanitaire.

«On parle beaucoup des CHSLD qui fonctionnent mal. Pourtant, certains ont réussi jusqu’à maintenant à passer à travers la crise sans transmission soutenue du virus. Voilà des endroits où les choses se passent beaucoup mieux. Pourquoi ne pas s’en inspirer?»

Ancienne coordonnatrice en maladies infectieuses à la Direction de santé publique de Montréal, Mme Létourneau explique que des enquêtes démontraient déjà, il y a plus de 10 ans, une grande disparité dans l’application des mesures de prévention des infections en CHSLD.

«Certains centres d’hébergement sont vétustes et comptent plusieurs patients par chambre. Le personnel n’est pas toujours bien formé et les équipements sont inadéquats et peu disponibles. Comment éviter la propagation de maladies infectieuses dans de telles conditions?» a-t-elle conclu.