Mikhail Sergachev louangé par l’un des meilleurs

Plusieurs partisans du Canadien de Montréal regrettent toujours l’échange ayant envoyé Mikhail Sergachev au Lightning de Tampa Bay en juin 2017 et ce n’est pas Evgeni Malkin qui atténuera leur désarroi.

L’attaquant des Penguins de Pittsburgh a participé à une vidéoconférence de la Ligue nationale de hockey (LNH), mardi, en compagnie de Sergachev et du défenseur des Capitals de Washington Dmitry Orlov. Même s’il n’a pas hésité à utiliser l’humour pour narguer quelque peu ses deux compatriotes durant l’entretien, «Geno» s’est montré élogieux à leur égard.

«Je préférerais ne pas trop leur faire de compliments, mais ce sont des joueurs ayant un quotient intellectuel du hockey élevé, a affirmé Malkin sur le site NHL.com. Les deux comprennent bien le jeu et patinent aisément. Le sport a changé beaucoup dernièrement. Les arrières sont nettement plus mobiles et efficaces plus longtemps. Donc, ils peuvent passer plus de minutes sur la glace.»

«Le hockey progresse selon la façon de patiner des gens et je pense que Mikhail et Dmity sont très mobiles. Ils affrontent les meilleurs éléments offensifs, les leaders de la formation adverse et évidemment, ce n’est pas facile. Mais bon, j’ai marqué des buts contre Washington et Tampa, aussi», a-t-il ensuite ricané.

Isolement

Toutefois, les joueurs de la LNH doivent encore patienter avant de se mettre à défi de nouveau, pandémie de coronavirus oblige. Ils demeurent confinés à la maison en attendant le retour à l’action. Pour Malkin, l’occasion est belle pour passer du temps précieux en famille. C’est ce qu’il fait, surtout qu’il admet ne pas lire les messages textes que ses coéquipiers lui envoient.

«La meilleure chose qui m’est arrivée, c’est que je peux dormir amplement. J’ai passé pas mal de temps avec ma famille, mon garçon de 3 ans (Nikita). Je pense que nous sommes vraiment devenus amis avec lui, a-t-il dit. J’essaie maintenant de lui faire enfiler des patins à roues alignées. Je souhaite le voir patiner sur la glace quand la pause sera terminée.»