NFL: Un repêchage rassembleur aux yeux du commissaire

Le grand patron de la NFL, le commissaire Roger Goodell, estime que le repêchage de la NFL qui aura lieu en ligne de jeudi à samedi permettra aux gens de voir la vie avec plus d’optimisme malgré la pandémie de coronavirus.

L’encan annuel de la ligue devait se dérouler à Las Vegas cette année, mais la COVID-19 a contraint le circuit à modifier les plans. Les dirigeants d’équipe, les joueurs et les partisans devront regarder le tout sur leur télévision ou leur ordinateur, tandis que Goodell dévoilera le nom des athlètes sélectionnés à partir de son domicile.

Cependant, d’après celui-ci, la présentation de l’événement dans un format différent constitue une décision judicieuse.

«Tout le monde s’attend à ce que la NFL rassemble les communautés. Je pense que le repêchage est un excellent exemple de cela. Il s’agit de raviver l’espoir, a-t-il déclaré au réseau ESPN. C’est de l’espoir pour nos amateurs, nos clubs, nos joueurs actuels et tous ces jeunes hommes qui s’apprêtent à amorcer leur carrière dans la ligue.»

«Voilà ce que c’est. Nous avons besoin de ces sources de distraction. On doit se concentrer sur le futur et la manière d’unir les communautés. Je crois que nous pourrons accomplir cela lors des trois prochains jours. On abordera le futur immédiatement après cela», a-t-il aussi affirmé.

Les Bengals de Cincinnati détiennent le premier choix de la ronde initiale qui se tiendra jeudi soir.