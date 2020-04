Pas d’édition extérieure pour le Festival des arts de Saint-Sauveur

Comme tous les autres grands rassemblements culturels prévus cet été au Québec, le Festival des arts de Saint-Sauveur voit sa prochaine édition être complètement chamboulée par la pandémie de COVID-19.

Afin de respecter les recommandations gouvernementales - dont la distanciation de deux mètres -, les organisateurs ont été forcés d’annuler les célébrations extérieures liées à leur 29e édition, prévue du 30 juillet au 9 août.

Toutefois, dans un communiqué émis mercredi, ils ont annoncé développer une initiative numérique qu’ils devraient pouvoir présenter sous peu.

La programmation de l’événement sous la direction artistique de Guillaume Côté devait être dévoilée le 4 mai.

En pleine effervescence au niveau de l’affluence, le Festival des arts de Saint-Sauveur mis beaucoup sur les différents styles de danse et les expressions de la musique classique. L’an dernier, les troupes Dorrance Dance et celle de Complexions Contemporary Ballet, ainsi que l’Orchestre Métropolitain, sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, et les musiciens des Violons du Roy ont offert des prestations.