Quand le stress mène le monde

Vous avez raison de confirmer au couple qui signait Jc & Gab ce matin, qu’il a parfaitement raison d’affirmer que la clientèle des magasins est de plus en plus difficile et souvent mal élevée, mais que la formation des employés est aussi de plus en plus déficiente. Les gens en général sont stressés, incluant le personnel des magasins qui bien souvent nous garroche nos achats sans ménagement.

Il y a bien sûr la formation qui est déficiente de nos jours dans les commerces, mais il y a aussi le fait que les patrons ont tellement peur de perdre leurs employés qu’ils sont devenus de moins en moins exigeants avec eux. Avant, les employés marchaient de peur et étaient prêts à faire n’importe quoi pour garder leurs jobs. Alors qu’aujourd’hui, ce sont les patrons qui acceptent n’importe quoi et qui marchent les fesses serrées devant leurs employés. Je terminerai en te disant que d’un côté comme de l’autre, ce ne sont pas les plus jeunes qui sont les plus impolis, mais les gens entre deux âges.

Ginette

Je ne sais pas qui, des jeunes, des moins jeunes ou des plus vieux, sont les moins polis dans la société. Mais je sais que les codes ont changé et qu’on a d’autres choix que de s’y adapter. Mais ne pourrait-on pas quand même s’entendre sur l’obligation que nous avons, de quelque côté du comptoir qu’on se trouve, à un minimum de civisme ?