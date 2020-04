Quoi regarder à la télévision jeudi?

MONTRÉAL – En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 23 avril.

«Couples sous pression»

Non, il ne s’agit pas d’un documentaire sur la vie de couple parfois difficile en ce moment où le confinement est obligatoire, parfois 24 heures sur 24, mais plutôt d’une téléréalité où les protagonistes traversent les soubresauts entraînés par l’arrivée d’un bébé. Cette semaine, Ashley et Tyson anticipent la naissance à haut risque de leurs quadruplés, tandis que Doug et Mars se précipitent aux urgences, les contractions étant commencées. Jeudi, 9 h, MOI ET CIE.

«Arrive en campagne»

Tout ce qu’il faut savoir sur une ferme laitière! Cette semaine, des citadins baptisent des veaux et vont à la chasse aux vers de terre la nuit. Ils doivent aussi conduire des tracteurs, nourrir 300 vaches à la pelle et donner le biberon à un veau nouveau-né. Jeudi, 19 h 30, TVA.

«Prière de ne pas envoyer de fleurs»

On souligne le «faux départ» de Claude Legault avec un bien-cuit où se succèdent amis et collègues: Michel Courtemanche, Guy Jodoin, Martine Francke, Guylaine Tremblay, Louis Champagne, Julien Poulin, Jean-Marc Dalphond et son amoureuse, la chanteuse Gaële Tavernier, rendent un hommage décapant au comédien et auteur. Rediffusion de la huitième saison (d’abord diffusée en 2019) de l’émission de variétés. Jeudi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Soleil de minuit»

Avec Bella Thorne et Patrick Schwarzenegger, ce film sorti en 2018 raconte l’histoire d’une jeune musicienne condamnée à vivre dans l’obscurité en raison d’une maladie rare. Elle apprivoise son premier amour avec un garçon auquel elle craint de révéler sa condition. Jeudi, 20 h, TVA.

«À droite sur la photo»

Série documentaire qui retrace le parcours de figures historiques majeures à travers le regard de proches et de compagnons de route. L’histoire est racontée par la personne «à droite sur la photo», toujours présente, mais jamais présentée. Cette semaine, Sœur Emmanuelle, surnommée la «petite sœur des pauvres» est à l’honneur. Jeudi, 20 h, Planète+.

«J’embrasse pas»

Emmanuelle Béart, Manuel Blanc et Philippe Noiret sont les têtes d’affiche de ce film d’André Téchiné du début des années 90, dans lequel Pierre (Blanc) se rend à Paris pour tenter d’y faire fortune avec, pour tout bagage, un diplôme de brancardier et un vague désir de devenir acteur... et finit par sombrer dans la prostitution. Jeudi, 20 h, Studiocanal.

«La belle vie avec Go-Van»

Julien Roussin-Côté poursuit son périple en van, à la recherche de personnes qui vivent dans la nature, en toute simplicité. Aujourd’hui, il passe la journée avec Tom Gallant à bord de son voilier. Ce vieux loup de mer lui donne rendez-vous au port de Lunenberg, en Nouvelle-Écosse, pour lui faire visiter l’embarcation qu’il a rénovée pour en faire une habitation permanente. Jeudi, 20 h, Unis TV.