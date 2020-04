Rencontre entre Donald Trump et Andrew Cuomo: une trêve durable?

Si l’annonce d’une rencontre entre le président Trump et le gouverneur de l’État de New York Andrew Cuomo a fait saliver les représentants des médias, il émane bien peu de choses de leur rencontre jusqu’à maintenant.

Contrairement à son habitude, Donald Trump n’avait pas convié les journalistes et les photographes. Ceux et celles qui anticipaient des échanges coriaces ou des démonstrations de force de la part des deux hommes doivent maintenant s’en remettre aux brefs commentaires émis à la fin de la journée ou en début de soirée.

Photo d'archives, AFP

Je crois qu’il est sain et sage que dans un contexte d’instabilité et d’insécurité on soit parvenu à mettre les égos de côté. Apprécions pour une fois cette pause de couverture sensationnaliste pour nous concentrer sur ce qui semble être la base d’une collaboration intéressante pour les habitants de New York.

Le président et le gouverneur auraient convenu de la nécessité de procéder à un plus grand nombre de tests de dépistage. Si l’application de ces tests relève de l’autorité des États, le gouvernement fédéral peut contribuer à l’approvisionnement puisqu’il repose partiellement sur des manufacturiers ailleurs au pays ou à l’étranger. Cuomo et Trump auraient également précisé le rôle de chaque palier de gouvernement.

Après avoir vécu une trop longue période d’acrimonie et d’échanges de propos virulents, le président et le gouverneur mettent leurs différends de côté pour privilégier la lutte contre la propagation du virus.

Les Américains, les New Yorkais en premier lieu ici, ont des raisons de se réjouir de cette approche plus cohérente et rassembleuse. J’espère cependant que vous ne m’en voudrez pas de garder un brin de scepticisme. Ce ne serait pas première fois qu’on avance d’un pas pour ensuite reculer de deux ou trois. Mais, bon, soulignons le caractère positif de l’annonce et la bonne volonté des deux parties.