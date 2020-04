Toronto aura son équipe de hockey féminin

La National Women’s Hockey League (NWHL) a confirmé mercredi l’octroi d’une équipe d’expansion à la ville de Toronto en prévision de sa prochaine saison, la sixième de son histoire.

La nouvelle organisation se joindra ainsi à celles de Boston, de Buffalo, de St. Paul, de Danbury (Connecticut) et de Monmouth Jonction (New Jersey). N’ayant pas encore dévoilé son nom, le club aura à sa tête un groupe de propriétaires dirigé par Johanna Neilson Boynton, qui a été capitaine de la formation féminine de l’Université Harvard. Cinq hockeyeuses ont également déjà signé un contrat pour la campagne à venir.

«Nous aspirons à bâtir une équipe qui bataillera pour la coupe Isobel chaque année, a commenté Boynton dans un communiqué. Ce sera une organisation ayant une base solide de partisans, un soutien communautaire et corporatif ainsi qu’un développement de joueuses et d’entraîneurs exceptionnel. Elle se dédiera à promouvoir le hockey en tant que sport accessible à tous.»

«Toronto est sans aucun doute la capitale sportive du Canada, a pour sa part mentionné le maire John Tory. L’ajout d’une concession dans la NWHL est la bienvenue pour notre ville, et je sais que plusieurs Torontois apprécieront cela, comme ils aiment nos autres clubs professionnels. Notre ville a une histoire riche en ce qui a trait au hockey féminin, et nous sommes enthousiastes à l’idée d’amorcer ce nouveau chapitre avec la NWHL.»

Ligue viable?

Le plus gros marché au pays avait une équipe, les Furies, au sein de la défunte Ligue canadienne de hockey féminin, qui a mis fin à ses activités en mai 2019 à cause de difficultés financières. Après la dissolution de l’ancien circuit, une association de joueuses professionnelles a été créée afin de promouvoir le hockey féminin et de favoriser la mise en place d’une ligue viable.

La plupart des membres de ce groupe, incluant la Québécoise Marie-Philip Poulin, ont refusé de grossir les rangs de la NWHL, réclamant un circuit qui offrira des assurances collectives, des salaires plus élevés et un meilleur appui pour l’entraînement. Une collaboration avec la Ligue nationale de hockey (LNH) était également souhaitée pour assurer la pérennité de la ligue.

Or, les cinq hockeyeuses embauchées à Toronto faisaient aussi partie de cette association, signe que la NWHL a possiblement réussi à convaincre davantage de patineuses.